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Ferrol

El Concello celebra el éxito de la quinta edición del ‘Porta Máxica’

El festival de ilusionismo es ya un referente consolidado en la ciudad naval

Redacción
18/05/2026 19:40
Porta Máxica Mago Kayto Cantón
El festival llevó el ilusionismo a todos los rincones de la ciudad
Martín Barreiro
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“Desde o Concello de Ferrol celebramos o grande éxito de participación e acollida do público neste festival”. Así resumía la concejala de Turismo, Maica García Fraga, el paso de la quinta edición de ‘Porta Máxica’ por la ciudad los días 8 y 9 de mayo, añadiendo que la propuesta destacó una vez más “pola súa ampla variedade de actividades”. 

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“Volveu demostrar que a maxia segue emocionando e fascinando a persoas de todas as idades”, finalizó la edil, al tiempo que el director del festival, Martín Varela, valoró que “Ferrol respondeu por riba das expectativas” a la programación de una cita que consigue acercar el ilusionismo a todos los públicos y servir de trampolín para los magos locales, dos objetivos cumplidos tras las múltiples actuaciones que se realizaron en las dos jornadas. 

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