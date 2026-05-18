Desarticulado un "punto negro" de venta de hachís en Recimil

Pistola de aire comprimido, bloques de hachís y una báscula de precisión incautados en el operativo Cedida

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional detuvieron la pasada semana a un vecino de Recimil, al que se le acusa de un delito de tráfico de drogas. Según informó este lunes el cuerpo estatal, la investigación, bautizada como "Villa" arrancó a principios de año, tras registrarse en las instalaciones policiales varias denuncias vecinales que alertaban de un "punto negro" de venta de sustancias ilegales en la zona.

Tras tener conocimiento de este supuesto, los funcionarios establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda en la que supuestamente se vendían los estupefacientes, situada en la calle Neda, a escasos metros de los centros educativos CIFP Ferrolterra y el IES Sofía Casanova. Gracias a esto, los agentes encargados del caso pudieron constatar que, efectivamente, el inmueble se trataba de un punto de venta de drogas al que a diario acudían "un gran número de personas", incluidos estudiantes.

El punto de manipulación de las sustancias estupefacientes se había establecido en la cocina Cedida

Así, en la fase de explotación del operativo, la Policía Nacional procedió, el pasado jueves, día 14, al registro del domicilio y a la detención de su morador, que este lunes pasó a disposición judicial. En el interior de la vivienda, detalló la Comisaría, se localizaron, en la cocina (donde había "un punto preparado para la manipulación, corte y pesaje") unas 700 dosis de hachís (que teniendo en cuenta su peso medio supondrían unos 280 gramos de resina de cáñamo), una pistola de aire comprimido (una Crosman PFAM9B de imitación) y 4.800 euros en moneda fraccionada, supuestamente procedentes de la venta de drogas.