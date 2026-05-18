Charla de Pilar Fernández Colón, científica de Atapuerca, en el Aula Magna de Humanidades

Pilar Fernández es la responsable del Laboratorio de Conservación Cenieh

El Aula Magna de la Facultad de Humanidades del Campus Industrial de Ferrol acoge este próximo jueves 21 de mayo la charla que impartirá Pilar Fernández Colón, responsable del Laboratorio de Conservación y Restauración del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), que se localiza en Burgos.

Se trata de una actividad que organiza la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC en la ciudad naval, además de la delegación local de la Universidade Sénior, con la colaboración de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus), y cuya participación es abierta a todas las personas interesadas.

La cita está programada para las 18.30 horas y será la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, la encargada de presentar a la experta, quien ahondará en diversas cuestiones relacionadas con el yacimiento de Atapuerca en el que trabaja.

Así, además de repasar su historia, dará algunas de las claves de su trabajo diario desarrollando investigaciones de los períodos del Neógeno superior y Cuaternario.