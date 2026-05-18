Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Charla de Pilar Fernández Colón, científica de Atapuerca, en el Aula Magna de Humanidades

La cita será este jueves 21 de mayo, a las 18.30 horas, con entrada libre

Redacción
18/05/2026 19:28
Pilar Fernández_0
Pilar Fernández es la responsable del Laboratorio de Conservación
Cenieh
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Aula Magna de la Facultad de Humanidades del Campus Industrial de Ferrol acoge este próximo jueves 21 de mayo la charla que impartirá Pilar Fernández Colón, responsable del Laboratorio de Conservación y Restauración del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), que se localiza en Burgos. 

Se trata de una actividad que organiza la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC en la ciudad naval, además de la delegación local de la Universidade Sénior, con la colaboración de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus), y cuya participación es abierta a todas las personas interesadas. 

La cita está programada para las 18.30 horas y será la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, la encargada de presentar a la experta, quien ahondará en diversas cuestiones relacionadas con el yacimiento de Atapuerca en el que trabaja. 

Así, además de repasar su historia, dará algunas de las claves de su trabajo diario desarrollando investigaciones de los períodos del Neógeno superior y Cuaternario. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620