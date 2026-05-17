Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Realizan el Camino Inglés corriendo en 17 horas: la hazaña de dos jóvenes de la Armada 

Los militares, destinados en la ‘Blas de Lezo’ y el ‘Atalaya’ tuvieron tiempo de parar a tomar unos pinchos de tortilla y sellar sus credenciales

Montse Fernández
Montse Fernández
17/05/2026 19:00
de6547e1-e2d6-467c-8297-9f5f13c14429
Los dos jóvenes en una de sus paradas para sellar la credencial y tomar un pincho
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Son numerosas las hazañas que rodean al Camino de Santiago y que trascienden cada día. La última que nos llega, la protagonizan dos militares que trabajan en Ferrol: un vecino de Narón y otro del País Vasco, ambos destinados en el Arsenal local. Se trata de Santiago López y Borja Asenjo, el primero destinado en la F-103 ‘Blas de Lezo’ y, el segundo, en el patrullero ‘Atalaya’. 

No es nuevo para ellos el hecho de someterse a exigencias deportivas, ya que, como indican, por su trabajo deben estar en forma, pero, además, son aficionados a correr maratones y ultras. El narónes Santiago López explica que en su caso concreto “siempre he entrenado, ya que mi trabajo diario así me lo exige para desempeñar las funciones que mi puesto requiere, pero es Borja el que es un fanático del running, de hecho, el año pasado ya corrió las 101 leguas en Ferrol”, explica.

4ad680b2-2060-4a4c-915d-d4ae1a791b28
Llegaron a Compostela pasadas las diez de la noche 
Cedida

Indica López que la idea surgió a través de las redes sociales buscando gente para realizar el Camino Inglés en un día. “Como yo ahora me estaba entrenando para las 101 leguas de este año pensé que era el mejor momento para animarme, y me sumé al reto junto con Borja”.

En marcha

El pasado 2 de mayo fue el día escogido para realizar la carrera. “Nos preparamos con los chalecos de trail, unas barritas energéticas y geles y salimos a las 05.20 de la mañana desde Ferrol, hicimos parada en Pontedeume para sellar la Compostela y comer un pincho de tortilla y luego nos detuvimos a sellar la credencial también en Betanzos, Bruma y Sigüeiro”.

Nos preparamos con los chalecos de trail, unas barritas energéticas y geles y salimos a las cinco de la mañanaSantiago López

Asegura que hicieron la mayor parte del camino corriendo, “aunque ahorrábamos piernas en las subidas, que las hacíamos caminando”.

WhatsApp Video 2026-05-15 at 10.48.01

También confiesa el naronés que a la altura del kilómetro 84 (la ruta tiene 115) empezaron los problemas para él. “Desde ese punto ya no pude seguir el ritmo corriendo, y Borja aguantó media hora más”. Dicho lo cual, desde ese momento él siguió la marcha a pie y su compañero hizo lo propio un poco más adelante. “En ese punto tiramos de cabeza”, apunta en alusión a que el trabajo fue más mental que físico para lograr su objetivo de llegar a Compostela en un día y del tirón, sin apenas hacer paradas. 

Fue una ruta exigente, no lo voy a negar, ya que acabé el camino cojeando y con lágrimas por el dolor que me provocaban las rozadurasSantiago López

“Fue una ruta muy exigente, no lo voy a negar, ya que acabé el camino cojeando y con lágrimas por el dolor que me provocaban las rozaduras que se me habían hecho”, indica Santiago quien añade que “para mí es un orgullo pertenecer a la dotación de la F-103 y poder demostrar la forma física en la que nos encontramos, clave en nuestro trabajo”.

Pese a las dificultades, los dos militares consiguieron llegar a Santiago 17 horas después de haber salido de Ferrol. Un reto difícilmente superable. L

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620