Las F-100 exhiben su potencial y capacidades

Uno de los ejercicios de tiro enmarcado en el despliegue del Flotex-26 en augas del Golfo de Cádiz Armada

“Nadie surca las aguas como las magníficas F-100”, así se refería Anita Sánchez, práctico militar en el Arsenal de Ferrol, al movimiento de estos buques de guerra al transitar por el mar. Las cinco unidades de la clase ‘Álvaro de Bazán’, que tienen su base en la ciudad naval, están viviendo tiempos de mucho movimiento, condicionados por el momento geopolítico actual.

En ese ir y venir cabe destacar que hace solo unas horas arribaba a su puerto la ‘Méndez Núñez’ (F-104). Sobre el inminente regreso de este buque hablaba hace solo unas jornadas –instantes antes de la partida de la ‘Álvaro de Bazán’ (F-101), el martes 12– el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela, quien confirmaba que esta unidad regresaba del Mediterráneo, concretamente de aguas de Chipre, “una vez que el grupo de combate francés ha abandonado ya esa zona”, donde la seguridad estuvo comprometida tras un ataque de la fuerza iraní.

El máximo responsable de la flota de la Armada con base en Ferrol dio cuenta también de la situación actual del resto de barcos. Así, indicó que la ‘Almirante Juan de Borbón’ (F-102) se ha desplazado al sur peninsular donde toma parte en el ejercicio Flotex, que se desarrolla en aguas del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Junto a ella opera estos días también otro de los barcos de guerra con base en el Arsenal, el Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) ‘Patiño’.

La 'Blas de Lezo', próxima en partir

Jesús González-Cela explicó también que la ‘Blas de Lezo’ (F-103), partirá también en breve. “Se está alistando estos días para salir a un nuevo despliegue que dará comienzo a finales de mes, después del Día de las Fuerzas Armadas, cuando iniciará una nueva misión que llevará a la dotación a cruzar de nuevo el Atlántico, para operar en la costa este de los Estados Unidos y el Mar del Norte, regresando por la zona de Islandia, muy probablemente”.

También señalaba el responsable de la escuadrilla de escoltas que la ‘Cristóbal Colón’ (F-105) está en proceso de mantenimiento preparándose para futuras misiones. De hecho, este periódico ha podido saber que esta unidad se encuentra ahora en el dique Reina Victoria Eugenia, el número 2 del Arsenal, donde se está pintando de nuevo.

González-Cela también indicó que está siendo un “semestre muy intenso, de mucha actividad y de gran preparación de los barcos”. Tanto es así que el pasado mes de febrero se vivió un momento histórico al coincidir todas las F-100 operando de forma simultánea. Así, la F-101 intervenía con el portaaviones de la Marina francesa, ‘Charles de Gaulle’; la F-102 estaba desplegada comandando la SNMG-1 de la OTAN; la F-103, navegaba con la US Navy; la F-104 estaba inmersa en el ejercicio ‘Eagle Eye’, mientras que la última de las fragatas de la clase, la F-105 tomaba parte en la operación ‘Steadfast Dart 26’.

Fruto de esa gran intensidad de despliegues en febrero de este año llegaron a operar de forma simultánea las cuatro F-100 con base en el Arsenal de Ferrol

El comandante de la 31 sacó pecho de la respuesta de la flota ante cualquier llamamiento. Así, indicó que “hasta la fecha, los buques de la 31ª Escuadrilla de Superficie han estado presentes en todas las misiones en las que se les ha solicitado presencia y los barcos que estaban realizando su alistamiento, como la ‘Álvaro de Bazán’, está ahora –por el martes– lista para salir a la mar, tal y como estaba previsto”, aseveró.

Este barco de guerra no retornará hasta el próximo mes de octubre y tomarán parte en varios de los ejercicios navales más completos del mundo (Rimpac y PAC Dragon), liderados por la Marina de los Estados Unidos y que se desarrollarán en aguas de Hawái. También tendrán ocasión de recalar en países de América del Sur, para colaborar en varios ejercicios de vigilancia y seguridad (‘Galapes’ y ‘Unitas’) con países como Colombia y México, respaldando así la acción exterior del Estado, como anunció el comandante del barco, el capitán de fragata, Álvaro Zaragoza Ruíz.

La 'Álvaro de Bazán' inicia travesía hacia Hawái para tomar parte en el mayor ejercicio naval internacional del mundo Más información

En lo que se refiere a los retornos, los doscientos miembros de la tripulación de la F-104 ‘Méndez Núñez’ se encuentran ya de regreso en sus casas y con sus familias tras un despliegue que comenzó a principios de abril, cuando sustituyeron a la F-105 ‘Cristóbal Colón’ tras permanecer 75 días destinada en aguas del mar Báltico y mar del Norte y, posteriormente, en apoyo de la defensa Europea en Chipre. Como bien se recuerda, la F-104 ha estado integrada en el grupo naval francés que lideró el portaaviones ‘Charles de Gaulle’, junto a fragatas galas y el BAC ‘Jacques Chevalier’, además de una unidad holandesa y otra italiana. Este tipo de misiones navales de primer nivel sitúan a las F-100, de nuevo, entre los buques más sólidos y referenciales en una agrupación naval de primer nivel como la citada, en la que la coordinación existente entre países debe ser medida y perfecta. La misión, que acaban de finalizar, ha vuelto a reforzar el papel de España y su Armada en escenarios estratégicos.

Flotex-26

El 11 de mayo comenzaba en aguas del Golfo de Cádiz, mar de Alborán y Estrecho una nueva edición del ‘Flotex-26’, la principal actividad anual de adiestramiento avanzado, que está enfocado en evaluar y certificar la Fuerza Naval para operar en escenarios complejos. La actividad en cuestión culminará el 22 de mayo y va a permitir comprobar cuál es el grado de adiestramiento de las unidades que toman parte.

El ejercicio está liderado por el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad y cuenta con la participación de los Estados Mayores del Grupo Anfibio y de Proyección, la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la Fuerza de Medidas Contraminas, Tercio Armada y la Flotilla de Submarinos.

Un instante del desarrollo del ejercio 'Flotex-26', el más importante de la Armada Defensa

Junto a las unidades locales operan también el buque de asalto anfibio ‘Castilla’, que ejerce de barco de mando de la agrupación naval; el buque insignia y proyección estratégica ‘Juan Carlos I’, la unidad de asalto anfibia ‘Galicia’, las fragatas ‘Victoria’, ‘Reina Sofía’, el submarino ‘Galerna’, los cazaminas ‘Turia’ y ‘Duero’, el buque de acción marítima ‘Relámpago’, y los buques auxiliares ‘Cartagena’ y ‘La Graña’. Participa también el Batallón de Desembarco II del TEAR con vehículos de Infantería de Marina y lanchas de asalto, mientras que el Grupo Naval de Playa aporta sus embarcaciones.