La reforma interior del Carvalho Calero terminará a comienzos de verano

El proyecto incluye la renovación de los accesos, pero no el pintado exterior Jorge Meis

Hace poco más de un año, el 9 de junio de 2025, la Xunta de Goberno Local dio luz verde a la modificación del proyecto de 2021 para la reforma interior del centro cultural Carvalho Calero, en el barrio de O Inferniño, incrementando su presupuesto hasta los 554.349 euros –120.000 más que en los pliegos originales–. La iniciativa, que será cofinanciada por la Xunta a través del convenio para la “rexeneración urbana” de Ferrol de la Consellería de Vivenda, no será una renovación completa del espacio, sino una continuación del arreglo de la cubierta acometido en 2020, centrándose en subsanar las deficiencias más importantes del espacio construido en 1993.

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Los trabajos, con un plazo de ejecución de cinco meses, fueron adjudicados a comienzos de noviembre a la empresa herculina Novavial por 502.684 euros, arrancando poco después las labores. No obstante, como detalló esta semana el concejal responsable del área de Obras e Servizos, José Tomé, las fuertes lluvias registradas durante los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026 retrasaron la ejecución, de modo que se espera que la compañía solicite una prórroga en próximas fechas. En cualquier caso, con la mejoría del tiempo, la actividad constructiva en el centro cultural se ha acelerado con el objetivo de finalizar las obras a lo largo del mes de julio.

Recuperando el proyecto

“En el mandato anterior se hizo el tejado porque había goteras por todo el interior y había quedado muy deteriorado, pero desde aquella no se le tocó al Carvalho Calero”, señaló Tomé López, explicando que durante la campaña electoral de 2021 el entonces candidato popular, José Manuel Rey, se comprometió a “retomar el proyecto para ejecutarlo”. En este sentido, Tomé López reconoce que la propuesta inicial era “muy completa”, de modo que la modificación de la misma fue básicamente para actualizar el presupuesto a los nuevos precios de los materiales –además de recuperar, a petición de la AVV, el sistema de climatización del salón de actos–.

“Como llovía por el tejado, había humedades en los techos, los parámetros de las paredes estaban en muy mal estado, los aseos no reunían las condiciones de accesibilidad...” relata el edil, señalando que a esto se suma la renovación de los sistemas contra incendios y de la sala de exposiciones. En cuanto al estado de las obras, apunta que se encuentran entre un 70 y un 75% de su ejecución, insistiendo en que “en un par de meses” estarán finalizadas.

Estado de las obras

Respecto a las obras que se están realizando en estos momento, el presidente de la Asociación de Vecinos de O Inferniño, Rafael Leira, detalló que la empresa adjudicataria de las labores está ahora centrada en la reforma de los aseos y en el arreglo de la cubierta exterior del salón de actos, apuntando que el sistema de climatización ya se encuentra terminado. “Lo que hicieron básicamente fue tirar los cuartos de baño, que los teníamos fatal y uno ya ni funcionaba, así que se usaba de almacén”, avanzando que ya están “recomponiéndolos” y que las canalizaciones y el cableado de suministro de los mismos se ha completado.

Las placas del exterior del auditorio se cubrirán con planchas de acero Jorge Meis

En cuanto a los parámetros dañados del exterior del auditorio, el representante vecinal señala que se han retirado todas las placas de madera que estaban dañadas por la humedad, sustituyéndolas por otras “para rellenar el hueco”, dado que luego irán cubiertas con chapas de acero. Asimismo, en relación a la climatización, de “aire forzado”, Leira Castiñeira explicó que, cuando se renovó el tejado de la edificación fue retirado, por lo que su recuperación fue una de las principales demandas de la entidad al Concello. “Hacía mucha falta, porque en el salón de actos hace mucho calor y la gentes se nos mareaba”, afirma.

De este modo, el balance del presidente de la AVV es agridulce, en el sentido de que la asociación está “contenta” con el proyecto, pero lamentando que los arreglos no son todo lo amplios que deberían –algo que ya señaló en su momento, explicando que se tuvieron que priorizar algunas reparaciones sobre otras porque el presupuesto no era suficiente para una reforma integral– y que las obras “no avanzan al ritmo que nosotros queremos”. No obstante, el representante incidió también en que cuentan con el compromiso del gobierno local de realizar nuevas intervenciones en un futuro.

En busca de butacas

Un dato curioso que relató Rafael Leira es el periplo de la AVV para renovar las butacas del auditorio. A este respecto, el presidente explicó que el mobiliario se encontraba muy deteriorado tanto por las humedades como por su uso continuado a lo largo de tres décadas. Sin embargo, al no entrar su sustitución dentro del proyecto, la entidad exploró con el Concello otras vías para su recuperación, incluido el retapizado.

La empresa solicitó el cierre del centro entre el 20 de mayo y el 6 de junio Jorge Meis

“Hicimos un presupuesto para ello, pero en mi opinión particular, pues el gobierno aún no nos ha respondido, es demasiado alto y se pueden comprar unas nuevas por casi lo mismo”, apuntó. El Consistorio, por su parte, propuso, como solución temporal, su cambio por otras de segunda mano, algo que la asociación vio con buenos ojos “siempre que estuvieran en buen estado”. “El primer intento que se hizo fue con unas que estaban en la Feria de Muestras (FIMO), pero cuando fuimos a mirarlas estaban todas oxidadas y no nos valían, así que ahora estamos hablando con la Universidad por si encontramos otras”.

Actividad de la asociación

Otro aspecto de la intervención al que hizo referencia el presidente de la entidad vecinal es a la afectación de los trabajos a su actividad. A este respecto, Leira Castiñeiras reconoce que, como en cualquier otra obra, siempre “traen problemas”, como los ruidos o el olor los días que se realizaron labores de pintado, pero que su calendario no ha variado y que la empresa está siendo muy cuidadosa, en tanto a que dejan los trabajos que causan las menores molestias para el final de la jornada, que es cuando coinciden con los talleres.

Por otra parte, como relataron tanto el concejal como el presidente, hoy lunes se mantendrá un encuentro con la dirección del proyecto para abordar el cierre de las instalaciones entre el 20 de mayo y el 6 de junio para acelerar los trabajos, algo que la asociación quiere retrasar, dado que el próximo día 30 celebrará en estas instalaciones su tradicional Festival de Habaneras.