La Habitación Roja celebra su 30 aniversario con un concierto especial en el teatro Jofre

A principios de año, La Habitación Roja inició esta gira que celebra su 30 aniversario Taná Capó

Nada menos que las tres décadas que cumple una referencia estatal en el indie-rock como La Habitación Roja son las que se celebrarán este sábado 23, en el Jofre. La banda actuará justo el día posterior al “concierto de nuestra vida”, porque además de celebrarse en su tierra lo harán rodeados de la Orquesta de València, un hito que quedará registrado en un disco con este concierto sinfónico y que, tal y como adelanta la voz y guitarras del grupo, Jorge Martí, saldrá antes que el próximo álbum en el que ya están trabajando.

¿Cómo está yendo esta gira-aniversario?

La empezamos en Madrid, en el Circo Price, vino mucha gente, fue muy emocionante. La verdad es que se me quebró la voz varias veces, incluso no pude contener las lágrimas en alguna canción, no sé qué pasaba. Somos un grupo que ha ido haciendo camino sin mirar atrás y de repente, llegas a una edad y a un punto en el cual ves que por delante te queda menos que por detrás y te das cuenta de que hay que celebrar los cumpleaños, estar con la gente que te quiere. Creo que es algo natural: aferrarte a la vida, a la música, a celebrar el estar todavía bien y en activo.

Entonces, ¿la cifra de los 30 años todavía no pesa?

Es cierto que eres consciente del paso del tiempo, pero no en lo musical, más bien en lo físico, obviamente, y también te das cuenta de que ha cambiado el mundo de la música, que hay otra serie de grupos y artistas muy pujantes nuevos. Hay que tomarse las cosas con cierta perspectiva y sin tanta angustia vital como cuando era más joven, intentando siempre seguir emocionándote y que no te desgaste la costumbre. Nosotros, de forma muy natural, hemos abrazado los años que nos van cayendo, y en lo musical, lo más bonito es que nos gusta lo que hacemos: nos gusta tocar, grabar, componer... y nos seguimos emocionando haciéndolo.

Para celebrarlo, ¿qué repertorio va a escuchar el público del sábado en el teatro Jofre?

Tenemos 14 discos de estudio editados, más multitud de EPs, singles, etc., y es muy difícil concentrar esos 30 años de carrera en un solo concierto, pero intentamos tocar canciones de todos los discos, o alguna, y lo hacemos en orden cronológico. Quizás es un poco arriesgado para la gente que no tiene un control exhaustivo de nuestra discografía, pero nosotros lo veíamos como una forma de ir avanzando en el tiempo, despertando un poco los recuerdos del oyente y también viendo un poco la evolución que ha ido teniendo el grupo. Creo que es un recorrido por la memoria musical y, con nuestras vivencias, tiene sentido hacerlo así.

¿En qué trabaja ahora mismo La Habitación Roja?

Estamos en tres proyectos, uno es este del aniversario de las regrabaciones de canciones y de hacer algunas versiones nuevas que creíamos que necesitaban una puesta al día, o que en su día no grabáramos con la calidad quizás que se merecía. Estamos haciendo actualizaciones en algunas, no muchas, pero algunas que nos parecen muy importantes. Luego tenemos el proyecto de grabar este concierto sinfónico y editarlo, y al mismo tiempo estamos grabando para un próximo disco de canciones inéditas y canciones nuevas.

Uno de esos temas rescatados es ‘Volver a casa’, ¿por qué?

Es una canción importante para nosotros. A veces surgen en un momento que no entra en el disco por lo que sea y se va quedando en el limbo. Esta no la pusimos en ‘Universal’ (2010), y subimos un vídeo, con imágenes de ruta en Galicia y Asturias, y tuvo muy buena acogida.