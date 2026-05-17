La Fundación La Caixa reedita su apoyo a la asociación ferrolana Asotrame

En la sede ferrolana ofrecen apoyo psicológico e información Cedida

La Fundación La Caixa, en colaboración con la sucursal de CaixaBank en la Estrada de Castela de Ferrol, reedita su apoyo a Asotrame un año más. Y lo hace reafirmando su respaldo económico a la asociación para garantizar el funcionamiento durante este 2026 en la ciudad naval de su ‘Espacio de pacientes’, un local destinado a brindar información y ayuda a personas con cáncer hematológico y a sus familias.

Asotrame volverá así a contar con fondos de la entidad financiera catalana para colaborar con los gastos de funcionamiento de ese punto de encuentro, situado en el barrio de Ultramar (calle Chile, 2-4, entresuelo derecho), que es donde tiene la sede física la asociación ferrolana.

Serán en total 5.000 euros los aportados al programa y que facilitarán la continuidad de las instalaciones en la ciudad naval.

Respaldo emocional

En este ‘Espacio de pacientes’, el equipo técnico de la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematolóxicas brinda, gratuitamente desde hace casi cuatro años, apoyo emocional y social a personas que tienen diagnósticos de leucemia, linfomas, o mieloma múltiple, así como a la gente de su entorno más próximo.

Entre los servicios que se ofrecen en este local de referencia, se encuentra la atención psicológica individual, previa cita, además de información y orientación sobre ayudas y prestaciones que tienen a su alcance para hacer su vida un poco mejor.

La presidenta de Asotrame, la ferrolana Cristina Piñeiro, agradece el “compromiso, sostenido en el tiempo”, de Fundación La Caixa con la asociación que preside, y la “predisposición permanente” de la citada oficina de CaixaBank “para echar una mano en causas sociales”. Así, indicó que “su apoyo es fundamental para que muchos pacientes con cánceres hematológicos tengan acompañamiento en un momento de especial vulnerabilidad de sus vidas”, como es la llegada del diagnóstico de un cáncer, concluye.

La entidad desarrolla su actividad en la actualidad a través de sus sedes físicas, localizadas en Ferrol, Narón y Compostela así como en distintos hospitales de la red pública gallega, donde hacen atenciones semanales.