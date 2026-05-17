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Diario de Ferrol

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Mayores 

Inauguración de la exposición artística del Espazo +60 de Afundación

Desde este lunes y hasta el día 22 se podrán ver los trabajos realizados por el alumnado

Redacción
17/05/2026 14:35
afundación clausura exposición Espazo 60
Clausura de una exposición promovida por el Espazo + 60
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El Espazo +60 Afundación de Ferrol presenta a partir de este lunes una muestra con las obras creadas por sus socios y socias en el transcurso de los talleres de pintura, dibujo y acuarela que se imparten en este espacio durante el año.

La exposición en cuestión ofrece un recorrido por diferentes estilos, técnicas y miradas

artísticas, “reflejo del proceso creativo y la evolución del alumnado”, como explican desde la organización.

La muestra estará a disposición del público que así lo desee en el patio central de la primera planta de la sede local de Afundación, en la plaza de la Constitución.

El evento expositivo, de entrada libre y gratuita, se podrá visitar hasta el próximo 22 de mayo.

Esta actividad se enmarca en la línea de aprendizaje permanente que define las propuestas desarrolladas desde el Área de Mayores de Afundación, que incentiva la seguridad personal y ayuda a mantenerse en compromiso con uno mismo y su entorno.

Para favorecer la adquisición de nuevos conocimientos o de mejorarlos, dar respuesta a los intereses más variados y a la inquietud por relacionarse con otras personas con intereses afines, la entidad propone una amplia programación formativa en ámbitos relacionados con el arte, los idiomas, la salud, educación financiera, historia o nuevas tecnologías, entre otros. 

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