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Diario de Ferrol

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Ferrol

Ferrol recibió al crucero ‘SH Diana’, que será el penúltimo en llegar a puerto este mes de mayo

El que tenía que haber llegado el sábado se suspendió por el brote de gastroenteritis y atracó finalmente en A Coruña

Redacción
17/05/2026 21:30
Crucero SH Diana
Crucero SH Diana
Jorge Meis
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La llegada este domingo a Ferrol del crucero ‘SH Diana’, procedente de Leixoes y con destino Gijon, hizo que el puerto de Curuxeiras retomase la normalidad, tras haberse suspendido la visita prevista para el pasado sábado. El buque que no hizo finalmente escala en la ciudad naval fue el ‘Ambition’, con un brote de gastroenteritis en su pasaje y que finalmente arribó en A Coruña. 

Antes llegó el crucero de lujo ‘Scenic Eclipse’ y la última semana de mayo lo hará el ‘Amadea’, rumbo a Honfleur, Francia.

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