Ferrol recibió al crucero ‘SH Diana’, que será el penúltimo en llegar a puerto este mes de mayo

Crucero SH Diana Jorge Meis

La llegada este domingo a Ferrol del crucero ‘SH Diana’, procedente de Leixoes y con destino Gijon, hizo que el puerto de Curuxeiras retomase la normalidad, tras haberse suspendido la visita prevista para el pasado sábado. El buque que no hizo finalmente escala en la ciudad naval fue el ‘Ambition’, con un brote de gastroenteritis en su pasaje y que finalmente arribó en A Coruña.

Antes llegó el crucero de lujo ‘Scenic Eclipse’ y la última semana de mayo lo hará el ‘Amadea’, rumbo a Honfleur, Francia.