Fallece María Ángeles Soto, la activista ferrolana de la Sensibilidad Química Múltiple

Gelis, en pie en el centro de la imagen, tras una visita a Diario de Ferrol en 2024 AEIG

María Ángeles Soto (Ferrol, 1964) ha fallecido tras muchos años de lucha contra la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y también contra un sistema sanitario que, según denunciaba reiteradamente, no puede o no quiere aplicar los protocolos para atender debidamente a estas personas.

Tras años de litigios y reclamaciones su lucha se centraba en los últimos tiempos en que la SQM que padecía se declarara enfermedad profesional y que en el Área Sanitaria de Ferrol se dispusiese de una unidad específica para tratar a las personas aquejadas por esta enfermedad rara y también en una correcta aplicación de los protocolos de SQM, ya que, como advertía, "cualquier error podía llevarlos a la tumba".

“Solo pido que quien nos trate sepa lo que hace, ya que nos pueden matar” Más información

Sin saber los pormenores de su muerte, esta se ha difundido a través de SQM España, de mano de la doctora María Argentina Rey Fernández, facultativa afectada también por esta enfermedad a la que pudo conocer tras una conferencia que impartía la médico, quien publicó un comunicado manifestando su pesar por la muerte de la activista ferrolana, trasladando su pesar a su marido e hijo y el resto de su familia.

Desde que coincidieron unieron esfuerzos para visibilizar los problemas de esta dolencia, que muchas veces se tarda mucho tiempo en diagnosticar, ya que, como apuntaba la propia Gelis a Diario de Ferrol, "muchas veces nos tratan de locos" y los síntomas pueden confundirse con otras patologías.

La SQM es una enfermedad emergente que cada vez afecta a más personas, que dejan de tolerar agentes químicos comunes

La SQM es una enfermedad adquirida, crónica y compleja que obliga a modificar radicalmente los hábitos de vida de quien la padece, tras perder la tolerancia a sustancias químicas comunes. Colonias, productos de limpieza, geles hidroalcohólicos, champús, elementos cotidianos se convierten en venenos a los que no pueden estar expuestos estas personas. Gelis luchó muy duro por ella misma y contra el sistema, trasladándole sus quejas y recomendaciones directamente a quien correspondiera, incluso al mismo conselleiro de Sanidade. Desde que fue diagnosticada en el año 2021, y tras muchos años de lucha para que se reconociera la enfermedad, hizo mucho por allanar un camino lleno de obstáculos para quien se enfrenta al diagnóstico de la SQM, una lucha que ahora tendrán que continuar otros. Descanse en Paz.