El Concello destinará cerca de 50.000 euros a la reforma de una de las aceras de la avenida de Compostela

Estado actual de la plataforma peatonal que se reformará Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol destinará un total de 48.109 euros para la reforma de una de las aceras de la avenida de Compostela, concretamente de la más próxima al aparcamiento del acuartelamiento Sánchez Aguilera y la residencia militar de oficiales El Baluarte. Así lo detalló recientemente el concejal responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé, indicando que las obras, tramitadas mediante un contrato menor, serán acometidas por la empresa ourensana Misturas –que también es adjudicataria de la reforma de las instalaciones náuticas de A Cabana–.

“Lo que se va a hacer en este vial es el tramo del lado derecho bajando desde la estación, que está reventado por los árboles y se viene reclamando desde hace años”, explicó el edil, señalando que el proyecto, con un plazo de ejecución de tres meses, consistirá en la renovación de la plataforma peatonal y los alcorques en los que se encuentran los plataneros, que se convertirán en una “zona ajardinada”. En concreto, la zona de actuación será desde la salida del aparcamiento privado del alojamiento castrense hasta el acceso a la explanada del acuartelamiento empleada de estacionamiento, un tramo de unos 110 metros lineales.

En este sentido, Tomé López apuntó a que el segmento del vial que se va a arreglar está incluido dentro del perímetro de actuación del proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera, pero que se optó por realizar esta intervención inicial porque ligar el arreglo a la mencionada iniciativa demoraría las obras demasiado. Y es que, como admitió el concejal, a día de hoy ya no se trata de una cuestión estética, sino de seguridad de los peatones, dado que está “en muy malas condiciones”, además de que, cuando llueve, “baja el agua a toneladas”.

En cuanto a la actuación en sí, la memoria técnica de la misma detalla que las obras comenzarán con la retirada de los bancos de hormigón cercanos a la residencia, el poste de madera junto al paso de peatones, la señalización horizontal, la parada de autobús y el bordillo que separa la plataforma de la calzada. Seguidamente, se construirá un pozo de registro y dos alcantarillas con zonas de decantado de áridos –que estarán conectados con la red municipal de pluviales a través de una tubería de 30 centímetros de diámetro–.

Una vez completados los trabajos en el subsuelo, el espacio que ocupa el área peatonal se rellenará para igualar la cota en toda la superficie, tras lo cual se extenderá una capa de hormigón de diez centímetros de espesor con refuerzo de malla entresoldada para evitar futuras deformaciones por las raíces de los plataneros. Asimismo, respecto a estas unidades arbóreas, el documento propone, de cara a facilitar el acceso a la calzada, ejecutar una separación de pavimento drenante estable. Finalmente, la memoria técnica hace hincapié en que el ancho variable de la acera a día de hoy no la hace accesible, planteando su ampliación –si bien no se detalla hasta qué tamaño y en qué puntos–.

Así, las previsiones del Concello son de dejar listo el vial antes de que finalice la temporada veraniega, si bien Tomé López confía en que la ejecución será aún más rápida.