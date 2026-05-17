Decomisan pulpo en época de veda en localidades como Ferrol y Cedeira, entre otras
Gasdacostas de Galicia se hizo también con rape y raya en la operación contra el furtivismo
Efectivos del servicio de Gardacostas de Galicia informaron del decomiso de 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega.
Tal y como se dio cuenta a través de la reds sociales del organismo los operativos se han realizado en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.
Esta incautación se desarrolla en plena temporada de veda del pulpo, iniciada el pasado 1 de mayo. Dicha pausa se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del próximo 1 de julio.
Todas las especies que fueron incautadas se devolvieron posteriormente al mar. Además, en dichos operativos, se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).
Esta veda se lleva a cabo para proteger al pulpo en época de reproducción y garantizar la sostenibilidad de la especie.