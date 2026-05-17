Decomisan pulpo en época de veda en localidades como Ferrol y Cedeira, entre otras

El pulpo se haya hasta julio en veda por estar en período de reporducción Archivo

Efectivos del servicio de Gardacostas de Galicia informaron del decomiso de 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega.

Tal y como se dio cuenta a través de la reds sociales del organismo los operativos se han realizado en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.

Esta incautación se desarrolla en plena temporada de veda del pulpo, iniciada el pasado 1 de mayo. Dicha pausa se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del próximo 1 de julio.

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Todas las especies que fueron incautadas se devolvieron posteriormente al mar. Además, en dichos operativos, se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).

Esta veda se lleva a cabo para proteger al pulpo en época de reproducción y garantizar la sostenibilidad de la especie.