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Ferrol

Decomisan pulpo en época de veda en localidades como Ferrol y Cedeira, entre otras

Gasdacostas de Galicia se hizo también con rape y raya en la operación contra el furtivismo

Redacción
17/05/2026 19:46
El pulpo se haya hasta julio en veda por estar en período de reporducción 
Archivo
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Efectivos del servicio de Gardacostas de Galicia informaron del decomiso de 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega.

Tal y como se dio cuenta a través de la reds sociales del organismo los operativos se han realizado en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.

Esta incautación se desarrolla en plena temporada de veda del pulpo, iniciada el pasado 1 de mayo. Dicha pausa se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del próximo 1 de julio.

Decomisan 140 kilos de pescado y aparejos ilegales en aguas del municipio de Cedeira

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Todas las especies que fueron incautadas se devolvieron posteriormente al mar. Además, en dichos operativos, se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).

Esta veda se lleva a cabo para proteger al pulpo en época de reproducción y garantizar la sostenibilidad de la especie.

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