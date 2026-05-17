Arrancan las acciones de la Semana de la Seguridad Vial en Ferrol
El programa culminará el domingo con la V Carreira Solidaria, cuya recaudación se destinará a víctimas de accidentes en las carreteras
Este lunes comienzan los actos de la Semana de la Seguridad Vial, que organiza el Concello de Ferrol, con la apertura, en la calle Colombia, del parque de educación vial, que estará operativo entre las 16.00 y las 20.00 horas.
Las propuestas se sucederán el resto de jornadas. El martes, en el Auditorio, tendrá lugar el “Road Show”, que busca sensibilizar sobre riesgos al volante y en las vías; el miércoles el parque de educación se traslada a las inmediaciones de la iglesia de Santa María de Caranza; ya el jueves, en Torrente Ballester, se celebrará el concurso escolar de ideas ‘Un Ferrol máis seguro para os peóns’, dirigido a alumnos de 4º y 5º de Primaria.
En lo que respecta al viernes, el parque de educación vial se desplaza a la Praza da Constitución y el domingo, como cierre del programa, tendrá lugar la V Carreira Solidaria, cuya recaudación se destinará a las víctimas de siniestros en las carreteras.