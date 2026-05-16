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Ferrol

La Mancomunidade celebrará el lunes un pleno extraordinario con el Foro polo Ferrocarril

La plataforma ciudadana solicitará a los alcaldes una participación más activa en sus reivindicaciones

Redacción
16/05/2026 22:45
Apeadero de Perlio manifestación Foro polo Ferrocarril
Protesta de la plataforma ciudadana en el apeadero de Perlío
Daniel Alexandre
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El palacio municipal de la ciudad naval acogerá el próximo lunes una sesión extraordinaria del pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol con miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril para abordar la última reunión de esta plataforma con los representantes institucionales de Renfe en Galicia.

Tal y como detalló la entidad por medio de un comunicado, el encuentro servirá para trasladar a los alcaldes del área tanto las conclusiones de la mencionada cita como “o estado actual das xestións” que se están realizando “ante os organismos competentes en materia ferroviaria” de cara a alcanzar sus objetivos. En este sentido, desde el Foro se señaló que, a través de “propostas de actuación concretas”, se solicitará a los regidores “unha participación máis activa para demandar que as referidas administracións axilicen as súas respostas e concreten as medidas que consideramos que deben tomarse, xunto cos seus correspondentes orzamentos e prazos”.

A este respecto, cabe recordar que la plataforma ciudadana ya instó semanas atrás a los representantes políticos de las tres comarcas una mediación para acelerar la concreción de la reunión comprometida con la Secretaría de Estado de Transporte.

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