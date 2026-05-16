Javier Gómez Noya, nuevo fichaje del Camino Inglés

Un instante del vídeo promocional AACI

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés ha hecho pública en las últimas horas una campaña publicitaria sobre la ruta de peregrinación a Compostela que empieza en Ferrol y está protagonizada por el deportista ferrolano Javier Gómez Noya.

El vídeo ya se puede ver en Youtube, así como en la web de la entidad y otras redes sociales que han ido compartiendo el material promocional de la ruta jacobea.

La película arranca con Gómez Noya corriendo por el puerto hasta que se detiene en la zona de los Jardines de Herrera, donde ve unas zapatillas y una concha de vieira con la cruz de Santiago sobre las mismas.

El que fuera campeón del mundo de triatlón siente así “la llamada” para hacer el Camino e inicia en ese punto una ruta a pie que arranca en el puerto de Curuxeiras y va mostrando detalles que se encuentra a su paso: calles, pueblos, iglesias, bosques, playas y también la gastronomía de los 18 municipios implicados.

El momento en el Gómez Noya siente "la llamada" para hacer el Camino

El deportista olímpico ferrolano se detiene en todos los concellos de la ruta, tanto la que comienza en Ferrol como algunos de los tramos del itinerario coruñés.

Alguno de los momentos captados en el corto muestran a Gómez Noya caminar bajo la lluvia, con chuvasquero, pero también con sol, deteniéndose a admirar cada rincón, y también la actividad de las gentes que se encuentra a su paso, y hasta de noche, ya que son muchos los viajeros a los que el día se les hace corto para recorrer cada etapa de la ruta.

El vídeo promocional de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés muestra así un viaje sensorial, una experiencia única al corazón de “la Galicia Atlántica”, para descubrir la esencia de una tierra que conquista a cada paso.

“El Camino Inglés te está llamando. Siente la llamada” es la frase con la que finaliza la película promocional de este itinerario jacobeo que sigue ganado viajeros cada año que pasa, especialmente la vía que comienza en Ferrol, que consta de 113 kilómetros de distancia y que hasta ahora han cubierto ya casi 7.000 viajeros, lo que supone un crecimiento del 5% con respecto al mismo período del año pasado.