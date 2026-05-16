El escenario del Torrente Ballester se convirtió en campo de batalla de la improvisación

Torneo de improvisación Jorge Meis

La capilla del Torrente Ballester acogió este sábado la celebración del torneo de improvisación regional, organizado por la Asociación Poten100mos en colaboración con Gallos del Norte, y sobre el escenario se pudo disfrutar de batallas individuales y actuaciones colectivas, en las que combinaron su saber hacer artistas con y sin discapacidad, demostrando que, a la hora de improvisar y dialogar con la música y las rimas como instrumentos, no hay barreras.

La actividad tiene como objetivo en Ferrol continuar asentando las bases de la GN Season –el primer circuito autonómico profesional de rap e improvisación (freestyle)–. de hecho, se podía optar a dos plazas para la final y un premio de 500 euros.

La programación incluyó conciertos de grupos locales y dos batallas de improvisación protagonizadas por artistas profesionales y semiprofesionales del panorama del freestyle –@kike_nez16 & @ibantlr frente a Álex o charcuteiro velociraptor y Sole Diva Raíña, mimenbros del grupo @freestylepeoplegz–.

En el certamen participaron jóvenes de entre 16 y 24 años, que fueron valorados por un jurado compuesto por cinco jueces.

Se entregaron premios de 500, 150 y 50 euros para los tres primeros clasificados.

El evento cuenta con el apoyo del área de Xuventude del Concello de Ferrol y el concejal Arán López acudió ayer al arranque del acto para ver de primera mano la capacidad de los jóvenes para rimar de forma improvisada.

Es la segunda vez que se lleva a cabo este evento en la capilla del Torrente Ballester y parece haberse convertido en una cita consolidada para los amantes del freestyle