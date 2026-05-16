Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Carmen Porta Losada, quen construíu cultura sen facer ruído

Os compañeiros lembran a pegada de Carmen,  quen durante máis de trinta anos estivo á fronte da Biblioteca e do Arquivo Municipal de Ferrol

Redacción
16/05/2026 11:32
Carmen Porta capitaneó la Biblioteca Municipal de Ferrol y el Archivo
Carmen Porta capitaneó la Biblioteca Municipal de Ferrol y el Archivo
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Hai persoas que non precisan alzar a voz para cambiar unha cidade. Persoas que traballan desde a discreción, lonxe dos focos, pero cunha determinación firme que deixa pegada durante décadas.

Así foi Carmen Porta Losada, quen durante máis de trinta anos estivo á fronte da Biblioteca e do Arquivo Municipal de Ferrol.

Nun tempo no que falar de cultura non sempre era sinónimo de prioridade, Carmen entendeu que unha biblioteca non é só un espazo con libros, senón un lugar de encontro, pensamento e acceso libre ao coñecemento. E traballou con convicción para facelo realidade.

Goberno tras goberno, chamou a portas, buscou recursos, solicitou axudas e defendeu con teimosía unha idea clara: que Ferrol merecía uns servizos bibliotecarios e documentais á altura da súa cidadanía. Non se conformou cun proxecto mínimo. Impulsou un modelo pioneiro de colaboración e intercambio de servizos con outras bibliotecas moito antes da creación dun catálogo conxunto en Galicia, sendo ademais a única biblioteca municipal que participaba daquela iniciativa. Tamén lle debemos a ela a biblioteca no edificio actual e boa parte da concepción aberta e dinámica coa que hoxe a identificamos.

Pero Carmen non só entendeu a importancia da lectura e do acceso á cultura. Desde o Arquivo Municipal traballou tamén pola conservación da memoria documental da cidade, consciente de que preservar os documentos, a historia e a memoria colectiva era tamén unha forma de construír futuro.

Tiña unha visión clara do que debían ser os servizos públicos culturais: próximos, accesibles e vivos. Fíxoo sempre desde un segundo plano. Nunca buscou protagonismo nin recoñecemento público. A súa maneira de estar era outra: traballar, insistir e construír. E, ao mesmo tempo, crear lazos invisibles pero sólidos con autoras e autores, lectoras e lectores, investigadoras e investigadores, e con todas aquelas persoas que entenden a cultura como un ben común.

Era, ademais, unha persoa fondamente respectada e querida no ámbito cultural local, especialmente por moitas escritoras e escritores que atoparon nela unha aliada discreta pero firme. Este mes sería o seu aniversario e, por ese motivo, queremos lembrar e poñer en valor a figura de Carmen Porta Losada, así como o seu traballo e a pegada que deixou na cidade. Porque hai legados que non se miden en titulares nin en recoñecementos oficiais. Mídense no que permanece. E no caso dunha biblioteca —e tamén dun arquivo— o que permanece é moito máis ca un edificio: é a posibilidade de pensar, aprender, investigar e medrar.

E iso, en gran medida, débese a ela. As persoas que compartimos tempo e espazo con Carmen non a esquecemos. Deixounos unha profunda pegada, non só a nivel profesional, senón tamén persoal.

Os seus compañeiros

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620