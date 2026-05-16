Besteiro propone una mesa de trabajo para asegurar la llegada de la firma china SAIC a Ferrol

Momento de la reunión entre el líder de los socialistas gallegos y el secretario de Estado de Industria Cedida

La noticia, aún no confirmada pero ya asumida, de que la multinacional china SAIC –antiguamente conocida como Shanghai Automotive Industry Corporation– podría instalar en el puerto exterior de Ferrol su primera planta europea de ensamblaje de vehículos de su marca comercial MG Motor sigue generando reacciones. De hecho, esta potencial operación fue uno de los temas centrales de un reciente encuentro de trabajo entre el líder del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, abordándose el gran impacto socioeconómico que tendría para el área de Ferrolterra, una de las incluidas en los convenios de Transición Justa.

“O maior fabricante de automóbiles de China está cada vez máis preto de instalarse en España, e Galicia non pode mirar esta oportunidade desde a distancia”, defendió el líder de los socialistas gallegos, abogando por la creación de una mesa de trabajo “estable” en la que participe el Gobierno, la Xunta y la propia corporación para mejorar las posibilidades de que la factoría termine en el entorno de Caneliñas. En este sentido, el secretario xeral puso en valor tanto la experiencia de Galicia en general en el sector de la automoción, como el conocimiento de la industria auxiliar ferrolana en particular, así como “a forza dos nosos portos”.

Así, Gómez Besteiro incidió en que “unha oportunidade destas características” requería “cooperación institucional, visión de país e altura política”, abogando por desarrollar, entre todos los implicados, “unha proposta sólida, coordinada e ambiciosa” de cara a garantizar la instalación de la planta. A este respecto, el socialista también señaló la importancia de la colaboración con otros actores estratégicos del sector industrial, como son los centros de investigación y la Universidade da Coruña (UDC).

Por último, el representante también destacó el papel del Gobierno central en esta potencial implantación en la ciudad naval, afirmando que la política exterior de Pedro Sánchez –en referencia a su reciente visita a China– “pode ter consecuencias moi concretas na vida da xente”, como la creación de empleo industrial y “novas oportunidades” para Galicia.