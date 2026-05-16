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Ferrol

Amancio Prada demostró en el Jofre que 50 años no son nada en el compromiso con la música

Hoy el Concello de Ferrol se celebra en Mandiá el acto central del Día das Letras Galegas

Redacción
16/05/2026 23:22
Amancio Prada
Amancio Prada
Jorge Meis
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El Jofre volvió a vivir una jornada de las históricas, de abarrote, como no podía ser menos con la llegada de uno de los grandes de la música y en una fecha tan significativa como la víspera del Día das Letras Galegas.

Amancio Prada trajo a Rosalía en el bolsillo, como lleva haciéndolo 50 años desde su icónico ‘Rosalía de Castro’ con el que muchos se grabaron a fuego los versos de la poeta de Padrón. Unos versos que sonaron tal y como lo hicieron hace medio siglo en el disco que protagoniza la gira del artista desde 2025, pero que se combinaron con los mismos temas pasados la relectura realizada por el propio Portada con el paso del tiempo.

La ‘soidade’ y la ‘morriña’, lejos de entristecer al público, animó a acompañar al intérprete con sus temas, como insuperable ‘previa’ a los actos del Día das Letras Galegas, que viven hoy su jornada grande.

Día das Letras Galegas

En el caso de los actos institucionales, este domingo, a las cinco de la tarde, tendrá lugar en el local social de la Asociación de Vecinos de Mandiá el evento central de Concello de Ferrol.

Este, en colaboración con la Agrupación de AAVV de la Zona Rural, organizan una tarde que combina lecturas sobre la obra de la autora, Begoña

Caamaño, con música en directo. Para amenizar el acto, además, se contará con la participación del grupo As Pías y la banda de gaitas Agarimo. Es un evento de acceso libre y abierto a cualquier persona que quiera asistir, sin necesidad de reserva previa.

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