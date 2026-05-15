Una ferrolana denuncia la rotura de una luna de su coche en el barrio de O Inferniño

Luna trasera del vehículo reventada Cedida

Una vecina de Ferrol denunció este viernes haber sufrido un acto vandálico, a plena luz del día y sin motivo aparente, en el barrio de O Inferniño. La afectada, que ya denunció los hechos ante la Policía Nacional, relató que el incidente, la rotura de una de las lunas de su coche, aconteció ayer jueves entre las 08.50 y las 13.30 horas a la altura del número 11-13 de la calle Pintor Pérez Villaamil, a escasos metros de la intersección con Ministro Patiño y del gimnasio Body Center.

Al parecer, la mujer dejó aparcado correctamente el vehículo, un Ebro S-400 de color plateado, para ir a trabajar, encontrándose a la vuelta la ventana trasera del lado del conductor reventada. En este sentido, la afectada señaló que el responsable del destrozo no trató de robar nada del interior y que tampoco dejó por los alrededores del coche una piedra o instrumento con el que rompió la ventana, únicamente cristales rotos.

El responsable no robó nada del interior del coche Cedida

El incidente, apuntó, fue especialmente chocante al tener el vehículo menos de una semana de antigüedad, señalando que se quedó en estado de “shock”, dado el esfuerzo económico que supuso su compra –además de haberlo dejado ahí, en pleno día y a la vista precisamente porque era nuevo–. Asimismo, la dueña señala que preguntó en los negocios de los alrededores si alguien había visto u oído algo, pero la respuesta fue negativa, por lo que solicita la colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona o personas que cometieron este acto vandálico.