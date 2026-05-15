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Ferrol

Martina Aneiros destaca en Ferrol “a importancia para a economía” de los trabajadores autónomos

La delegada territorial visitó este viernes dos establecimientos beneficiados en la convocatoria del pasado 2025

Redacción
15/05/2026 19:17
Martina Aneiros visita Kthai 21 en Plaza de España
Momento de la visita al establecimiento ferrolano Kthai 21
Daniel Alexandre
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, puso este viernes en valor el apoyo del gobierno autonómico al colectivo de los trabajadores autónomos, destacando “a importancia” de los mismos para el tejido económico de la comunidad.

Así se expresó durante una de las dos visitas celebradas ayer a sendos negocios de la comarca, concretamente al restaurante Kthai 21 de la ciudad naval –el otro fue la pescadería Marina de Fene–, beneficiados de la convocatoria de ayudas de 2025 para estos profesionales. La representante, que recordó que el local de hostelería recibió una subvención de 5.000 euros y el de alimentación otra de 5.500, detalló que, en la edición de 2026 –cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre–, los interesados cuentan con dos líneas diferenciadas.

La primera modalidad, apuntó, está dirigida al inicio de la actividad y el mantenimiento del empleo, con una cuantía base de 2.000 euros que pueden llegar hasta los 7.000 según una serie de supuestos; la segunda, está destinada a sufragar los gastos de la actividad por cuenta propia, siendo la ayuda equivalente a doce meses de la cuota reducida de la Seguridad Social –que puede aumentar hasta 24 en el sector agroganadero–.

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