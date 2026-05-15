Ferrol despidió el mes de abril con una de sus peores cifras de creación de empresas en una década

El cómputo acumulado desde enero también es de los más reducidos de la última década Emilio Cortizas

El pasado mes de abril fue notablemente negativo a nivel de creación de empresas en el término municipal de Ferrol, según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicado hace escasos días y basado en los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Según el documento, durante el mencionado período se constituyeron en la ciudad naval tan solo dos sociedades, la segunda cifra más baja para esta mensualidad desde el año 2026, igualando así el ejercicio 2022 y superando únicamente el de 2020 –cuando se registró una–, en pleno estallido de la pandemia.

Al igual que en análisis anteriores, cabe recordar que, al contrario de lo que sucede con las cifras de paro o las afiliaciones a la Seguridad Social, este indicador económico no suele responder directamente a condicionantes estacionales –como sí sucede, por ejemplo, con la demanda de profesionales en períodos vacacionales–, si bien resulta llamativa esta caída después de un bienio muy positivo. Y es que, teniendo en cuenta las cifras de la serie histórica, abril es tradicionalmente un mes positivo para la creación de empresas, con tres ejercicios en la última década con seis nuevas empresas fundadas en la mencionada mensualidad –2016, 2018 y 2024–, dos con cinco –2017 y 2025– y otros tres años con cuatro constituciones –2019, 2021 y 2023–.

La comparativa interanual acumulada desde enero tampoco resulta demasiado halagüeña para el presente ejercicio, con un resultado muy similar al mensual, en tanto a que 2026 ha obtenido, con 16 sociedades, el tercer peor resultado de la década –misma cifra que en 2021 y superando únicamente las 15 de 2023 y las 12 de 2020–. A este respecto, no obstante, las cifras son más variables que en el plano mensual, con cifras que van desde las 32 empresas de 2025 a las 18 de 2019.

Estos resultados contrastan mucho con los de Narón, el otro gran motor económico de la comarca y segundo municipio en volumen poblacional, que si bien no despidió abril con su mejor cifra de la última década, sí lo hizo, con cinco fundaciones, entre las más positivas –el mismo resultado para esta mensualidad que en 2016, 2017 y 2018, un balance únicamente superado por las seis sociedades de 2024 y las siete de 2022–. Donde destaca especialmente el término municipal naronés es en sus datos conjuntos desde comienzos de año, con los que sitúa a 2026, a día de hoy, entre los mejores de la serie histórica –se constataron 20, una cifra que solo se alcanzó en 2020 y 2016– y con una notable diferencia respecto a la segunda –16 nuevas compañías durante el primer cuatrimestre de 2024, 2022 y 2019–.

En cuanto al resto de concellos de las tres comarcas de Ferrolterra, destacaron durante el pasado mes de abril Cabanas, que con tres fundaciones cierra su mejor período de la última década –de hecho, la mayoría de los años despidió la mensualidad sin nuevas constituciones, salvo las de 2024, 2019 y 2016, todas ellas con una–, y Valdoviño, con dos –que al igual que el municipio eumés, fue su resultado más elevado de los últimos diez años–. En el extremo opuesto, asimismo, se encuentra As Pontes, cerrando uno de los dos únicos meses de abril sin nuevas empresas.