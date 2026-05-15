Estrenada en cines de EEUU la producción de la ferrolana Chelo Loureiro ‘Decorado’

Fotograma de 'Decorado', que cuenta con más de 100 premios internacionales Cedida

La película dirigida por Alberto Vázquez y producida por la ferrolana Chelo Loureiro ‘Decorado’, con una larga lista de reconocimientos entre los que se podría destacar el Goya a la Mejor Película de Animación, se estrenó este mismo viernes 15 en los cines americanos. Esta exportación se posibilitó a través del sello más importante de este sector cinematográfico en Estados Unidos, GKIDS Films, que se dedica tanto al contenido familiar como para público adulto, pasando a compartir espacio en un catálogo que recoge, entre otras firmas de prestigio, a Studio Ghibli.

Sátira, surrealismo y humor negro se entremezclan en esta obra que se presenta con una cita de Oscar Wilde, “el mundo es un maravilloso decorado, pero tiene un reparto deplorable”.

El espectador se sumerge en una realidad inquietante y absurda con tintes de fábula oscura, que invita a reflexionar sobre la existencia humana, el control social, el artificio de la vida y la fragilidad de lo que se suele interpretar como certeza.

Chelo Loureiro (de Abano Producións) produjo el largometraje junto a Iván Miñambres (Uniko), J. M. Fernández de Vega (Glow Animation), Nuno Beato y Diogo Carvalho (Sardinha em Lata), mientras que el guion lo firman Alberto Vázquez y Francesc Xavier Manuel.

Además del Goya, de este título destaca una campaña repleta de reconocimientos como los premios Forqué, Días de Cine, Medalla CEC, Quirino, Especial del Jurado en Animation is Film Festival o la Mención Especial del Jurado que se recogió en Texas, entre otros muchos galardones obtenidos.

‘Decorado’, que participará en numerosos festivales de prestigio como en la Sección Oficial de Annecy, estuvo nominado además a Mejor Película de Comedia en los Feroz, y se midió en los Platino al Cine Iberoamericano, que contó con un total de 23 países hispanohablantes y de lengua portuguesa entre sus candidatos.