El resurgir del mítico Bar Cobas: la nueva apuesta gastronómica del chef ferrolano Daniel López

Daniel López inicia este viernes un nuevo proyecto profesional AEIG

Todo a punto para que esta noche de viernes arranque el primer servicio del nuevo proyecto gastronómico del chef ferrolano Daniel López, tras el cierre definitivo de O Camiño do Inglés.

Hace solo unos días publicábamos la información referida al último servicio, tras 16 años de actividad, en su restaurante de la calle Espartero, que hoy resurge completamente transformado.

Nada más cerrar surgieron las incógnitas sobre su futuro proyecto y esa vuelta a la comida más tradicional -siempre con el toque Dani- que anunciaba. Pero también se especuló mucho sobre su mensaje en redes anunciando el fin de un ciclo, culminando frase con un contundente: "Nos vemos en Covas", que dio que hablar.

Lo cierto es que el chef no se va a ningún lado por ahora, ya que, según hemos podido saber, seguirá deleitando a propios y extraños en su local de la calle Espartero, eso sí, completamente transformado para acoger y abrazar el espíritu del mítico Bar Cobas (Café Cobas Tapas) situado en la calle San Francisco.

Adiós Camiño do Inglés, hola Dani Más información

Era aquel negocio un clásico "bareto", de estética cuestionable hoy en día, pero que gozaba de gran fama entre la población y las gentes del mar, se llegaron a celebrar veladas musicales y degustaciones varias, como de sus afamados mejillones rellenos. También era habitual que los marineros dejaran sus macutos en los casilleros dispuestos para ello en este local así como en otros de Ferrol Vello que también contaban con este servicio.

El Bar Cobas era un clásico de la calle San Francisco, que servirá de inspiración ahora para López AEIG

"No había boda en San Francisco cuyos invitados no pararan antes o después a tomarse algo aquí, se veía siempre lleno", recuerda una de las vecinas del lugar. Los años pasaron, el negocio quedó desfasado y, como tantos otros, echó el cierre. El edificio, hoy en estado semi ruinoso -hubo que intervenir y derribar parte de su fachada por riesgo de derrumbe-, sigue recordando aquel mítico bar cuyo espíritu renacerá esta noche de mano del chef ferrolano Daniel López.

La apuesta del chef pretende ser una oda al ferrolanismo y a su historia con una cocina más clásica pero elaborada

Siempre fiel a ese gran amor por Ferrol y esas ganas de recuperar su esplendor, López ha apostado desde sus inicios por traer al presente recetas de antaño, las de toda la vida, las de su abuela, su madre, de sus vecinos, y eso pretende hacer justo ahora, en este nuevo, y viejo negocio, que inicia este viernes andadura. De hecho, muchos de los nuevos platos llevarán el nombre de esos ferrolanos que le han hecho llegar sus recetas.

Platillos como ensaladilla de cigalas o huevos rellenos son solo alguna de las propuestas que darán forma a una carta extensa y repleta de opciones que harán disfrutar al comensal al tiempo que lo transportan a la cocina de toda la vida, eso sí, elaborada y presentada por un chef de hoy en día, con su toque personal. En cuanto a los vinos, en esta nueva etapa se apostará principalmente por propuestas de bodegas gallegas.

Cocina de vanguardia para quien la pague

Aquellos que extrañen el concepto más vanguardista que ha caracterizado la cocina de Daniel López durante todos estos años, también tendrán un pequeño espacio (para no más de seis personas) en este nuevo restaurante, siempre bajo reserva, en el que podrán dejarse llevar por el chef y seguir disfrutando de la alta cocina como venían haciendo hasta ahora. Eso sí, esta ya no será la vía principal del negocio ya que, como el propio cocinero indicó en numerosas ocasiones, es un concepto que no responde a la demanda actual.