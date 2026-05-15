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Ferrol

El Juzgado da la razón a una fenesa a la que una compañía telefónica dejó sin servicio

La empresa deberá abonar 1.300 euros por varios conceptos, entre ellos el lucro cesante

Redacción
15/05/2026 19:23
Edificio de los Juzgados de Ferrol en imagen de archivo
El reconocimiento de lucro cesante es notablemente difícil de conseguir
Jorge Meis
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La Sección Civil del Tribunal de Instancia número 5 de Ferrol ha dado la razón recientemente a una empresaria de Fene a la que una compañía de teléfono dejó sin servicio durante dos semanas tras una modificación de la titularidad.

Tal y como relató ayer el letrado ferrolano Juan Franco, responsable de la defensa de la perjudicada, tras tramitar el mencionado cambio –por el cual el suministro pasaba a nombre de la denunciante, que continuaba con la actividad profesional del negocio–, la empresa, sin previo aviso ni explicaciones, procedió a cortar el suministro, dejándola sin teléfono fijo y móvil, correo, internet, aplicaciones de gestión y cobro por TPV. El corte, detalló, se prolongó entre el 11 y el 23 de febrero de 2025, ambos incluidos.

A causa de esta situación, no pudo atender correctamente a sus clientes, como quedó acreditado en la vista con documentación fiscal. Así, el Juzgado ferrolano condenó a la compañía a abonar a la empresaria 1.300 euros en concepto de lucro cesante y otros gastos, un punto que destacó Juan Franco, al ser “una de las partidas indemnizatorias más difíciles de obtener en los tribunales españoles” –puesto que dicha pérdida económica debe ser probada con datos objetivos–.

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