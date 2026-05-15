El Cuerpo de Infantería de Marina celebra este sábado su patrón

Celebración del aniversario de la Infantería de Marina Emilio Cortizas

Con motivo de la festividad de San Juan Nepomuceno, patrón del Cuerpo de Infantería de Marina, en Ferrol, así como en el resto de localizaciones donde hay basadas estas unidades de la Armada, se conmemora esta efeméride con varios actos.

En el caso concreto de la ciudad naval, se procederá durante la mañana de este sábado al izado de la bandera nacional, acto que presidirá el comandante de la unidad, donde también se dará lectura a la efeméride del santo así como el decreto de su patronazgo.

También tendrá lugar durante la jornada un concierto de música de la Banda del Tercio Norte y se oficiará una misa de campaña de carácter voluntario, que servirá para recordar a todos los infantes que hubieran fallecido en el último año.