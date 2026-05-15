El crucero afectado por un virus que iba a hacer escala en Ferrol finalmente recalará en A Coruña

La escala estaba programada para primera hora de la mañana de ayer sábado Jorge Meis

El ‘MS Ambition’, el crucero retenido en Burdeos por un virus gástrico cuando se dirigía a Ferrol, hará finalmente escala en A Coruña, según detalló esta tarde la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Como se recordará, el navío partió de la ciudad gala de Brest el pasado día 11, poniendo rumbo a la ciudad naval, a la que en un principio iba a llegar mañana sábado a primera hora de la mañana. No obstante, en plena travesía, se constató un brote de norovirus, que dejó a cerca de 70 personas con gastroenteritis y un fallecido.

Así, tras confirmar el jueves la Autoridad Portuaria la cancelación de la escala ferrolana, desde el organismo que dirige Julio Abalde se detalló que la parada tendrá lugar finalmente en la ciudad herculina sobre las 10.30 horas. En este sentido, la Subdelegación relató que la entrada en aguas españolas ha sido autorizada por Capitanía Marítima y que en estos momentos el número de afectados ha descendido a 30. Por último, desde el Gobierno se ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, señalando que se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias.