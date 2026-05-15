El concello visibiliza los tipos de unidades de convivencia por el Día de la Familia

Numerosas personas tomaron parte en el acto organizado por la concejalía de Familia, que dirige Elvira Miramontes Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Ferrol volvió a conmemorar el Día Internacional de las Familias, que se celebró este viernes con un acto muy concurrido en el Palacio Municipal, que contó con la presencia del alcalde, José Manuel Rey, y la concejala de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes, además de representantes de la corporación.

En su intervención, el regidor agradeció la elevada participación en la cita y recordó que es importante tener en cuenta que las familias “evolucionan como o fai a sociedade”. Así, añadió que “as unidades de convivencia son agora máis plurais, máis diversas, é dicir, hai máis riqueza, en tanto que non hai un único modelo de coidar, acompañar e amar”. Por todo ello insistió en que resulta fundamental “visibilizar e poñer en valor todos os tipos de familias que hai na cidade, xa que son a son parte fundamental da nosa sociedade”.

También señaló Rey Varela que “nos momentos alegres sempre hai xente ao noso lado pero nos difíciles e complicados é cando se bota man da familia, que adoita estar presente para superar esos malos momentos”. Asimismo, el regidor agradeció especialmente a “María, Isabel, Mercedes-Manolo, Carmen D., Marley, Salud, Maite, Pilar, Dolores, Mar, e Belén a súa xenerosidade para abrirnos o seu corazón e falarnos das súas familias”.

Dibujos de niños sobre lo que ellos consideran su familia Daniel Alexandre

Además, el regidor puso el foco en las entidades sociales de la ciudad presentes en el acto, de las que dijo “sodes unha familia máis para moita xente, especialmente aqueles que non teñen as súas cerca”.

Durante el acto, además de escuchar los testimonios de diversos modelos de convivencia: tradicionales, monoparentales, numerosas, sin hijos, de acogida, con discapacidad, migrantes, homoparentales, reconstituídas, entre otras, una madre y su hija, María Lavandeira y María Isabel QuinQuandon Lavandeira, interpretaron una canción para los presentes.

La concejala de Familia, Elvira Miramontes, recordó que la creciente diversidad de modelos de convivencia tienen en común que todos “representan el núcleo social más importante para el ser humano que proporciona un sentimiento de pertenencia al grupo... la familia, es también nuestra principal red social, la que siempre celebra nuestros logros y acompaña”.

La edila agradeció la colaboración de los presentes en el acto así como los “bonitos” testimonios que se pudieron escuchar en el mismo, que demuestra que la familia es tan única y fundamental como diversa.