Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Reportaxe

Ecos de Begoña Caamaño ao seu paso pola comarca de Ferrolterra, a voz feminista do futuro

As Letras Galegas 2026 recoñecen o labor dunha autora revolucionaria que fixo historia con só dous libros editados

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
15/05/2026 00:09
CC de Canido charlas feministas Begoña Caamaño
Acto organizado no centro cívico de Canido pola Marcha Mundial das Mulleres
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O proveito do Día das Letras Galegas constátase especialmente ao adicarse a persoas coma Begoña Caamaño (Vigo, 1964 – Santiago de Compostela, 2014), escritora e xornalista revolucionaria por deixar tras de si unha obra transformadora da realidade. Este xoves repasou a súa vida, cun legado que traspasa os seus dous libros editados e o seu infindo traballo en medios de comunicación, a profesora Pim Patinho, quen pode dar conta do seu paso por Ferrolterra e este venres 15 voltará lembrala nun acto en Valdoviño. Este encontro non será o único da xornada no que se convida a achegarse a esta muller atravesada manifestamente polo feminismo, pois no centro social Artábria a narradora oral Vero Rilo e o músico Luís Iglesias farán o mesmo a través do espectáculo ‘As mil e unha’.

Foi a Marcha Mundial das Mulleres a organizadora da homenaxe celebrada onte no centro cívico de Canido, a raíz da presentación da primeira novela de Begoña Caamaño, ‘Circe ou o pracer do azul’, na galería Sargadelos de Ferrol. Daquela, no 2010, o colectivo en rede internacional convocara a cita para dar a coñecer un libro que “fai da teoría feminista literatura”, sinala Pim Patinho, que acompañou á autora nesta e noutras incursións pola comarca.

En Ferrolterra

Seguindo algunhas das pegadas que deixou Begoña Caamaño pola comarca pódense coñecer os seus dous libros editados. O primeiro, ‘Circe ou o pracer do azul’ (2009), naceu a partir da lectura, sendo “moi noviña”, da ‘Ilíada’ e a ‘Odisea’, “unha obra que lle gustaba pero que, ela dicía, ‘tiven a sorte de que Homero non lle daba voz ás mulleres’”, lembra Pim Patinho, profesora de Lingua e Literatura Galega, mestra e directora de teatro ademais de dramaturga.

Para encher o baleiro, “sen alterar para nada” o relato orixinal, a escritora comezou a facerse preguntas para ir artellando a historia de Penélope e Circe, “unha historia que se vai entrelazando porque se basea nas cartas que unha lle manda á outra, e vai aparecendo un sentimento de sororidade entre elas, que é esa solidaridade feminista, neste caso proto-feminista”.

A violencia de xénero, o papel feminino nas guerras que nunca convocaron elas ou as mulleres como territorio a conquistar constitúen algúns dos “temas de actualidade, que son a base de teoría feminista”, que nesta obra aparecen novelados, e ademais “dunha maneira maxistral”.

Esta admiración, sumada á súa amizade, posibilitou a visita da escritora ao IES Ricardo Carvalho Calero, en Caranza, onde Pim Patinho traballaba e establecera como lectura obrigatoria ‘Circe ou o pracer do azul’ para distintas xeracións de alumnado. A profesora lembra non ver na aula un ambiente motivado co libro, polo que avisou á autora. Contra todo o que imaxinaba, “chegou Begoña, empezou a falar de ti a ti con todos eles, e comezaron a facer unha cantidade de preguntas intelixentes que eu alucinaba; tendeuse un debate boísimo, impresionante, e estaban todos encantadísimos”, expresa.

O outro libro, que tamén presentou en Ferrolterra con Pim Patinho en dúas ocasións, é ‘Morgana en Esmelle’ (2012). Neste caso, continúa a liña de pór voz ás mulleres dun relato clásico “con moito peso dentro de Europa” como é a lenda do rei Artur, incluida na “mitoloxía atlántica, que é esa mitoloxía céltica, con materia de Bretaña que temos tamén en lingua galega desde a época medieval”.

Nesta historia, meigas “malas” no mito como Viviana e Morgana, que representan “como non se debería de ser”, serven para expor algunhas das mesmas temáticas que xa tratara na anterior novela e outras novas. Unha é “o sentimento da culpa, como que temos que ser responsábeis dos nosos actos e ver que moitas veces teñen consecuencias, que nos doa tamén o sufrimento que podemos provocar noutras persoas” xa que, de non telo en conta, “nos converteriamos en tiranos”. Así mesmo, o popular Merlín transfórmase “nunha persoa que ten unha ideoloxía dentro do pensamento único, que ten moito que ver coa chega do cristianismo como unificación, simplemente para que haxa paz e para manter a xente na súa ignorancia”, explica a mestra.

“Pode ter moitísimas lecturas”, sinala, e, “nese sentido, é un libro un pouco máis incómodo porque creo que nos interpela moito a cada un de nós”. Un relato “bonito pero duro” que tamén colleu parte do ‘Merlín e familia’ de Álvaro Cunqueiro, como pode constatarse na aparición de Felipe de Amancia, un personaxe que fala “exactamente” igual á caracterización do escritor de Mondoñedo, ou na ambientación en Esmelle que xa se destaca no título. En relación con este territorio, amais de presentar a obra en Valdoviño, tamén chegou da man de Begoña Caamaño e Pim Patinho ao local da asociación veciñal de Esmelle. “Chamárona porque era o único topónimo que existía na Galiza” con ese nome, polo que, dende ese momento, non había dúbida de que o escenario era o da parroquia ferrolá.

Referenciando a particularidade ter publicado soamente dúas novelas, aínda que con outras inconclusas, Pim Patinho valora que “o que fixo de Begoña é absolutamente novidoso, porque ten unha calidade literaria altísima e despois, que utiliza a lingua dunha maneira maxistral, dunha maneira poética, dunha maneira moi rica e creo que foi unha achega importantísima para a literatura da galega”.

Xornalismo

Fóra destes libros, non se pode obviar para o recoñecemento do Día das Letras Galegas a cantidade de textos xornalísticos publicados pola autora en distintos medios de comunicación como Festa da Palabra Silenciada, Deliberadamente, A Nosa Terra ou Tempos Novos. Do mesmo xeito, na súa traxectoria destaca o seu traballo radiofónico, que desenvolveu maioritariamente na Radio Galega, e do que Pim Patinho resaltou ‘Andando a terra’, un dos seus últimos proxectos neste eido: “a min paréceme poesía pura e que reflicte a ideoloxía de Begoña de celebrar o mundo en toda a súa marabillosa diversidade”, sinala, lembrando a dimensión máis persoal dunha persoa “divertidísima” marcada polo sorriso e a súa “capacidade de desmontar argumentos” botando man da ironía.

Naquel programa tamén destacaba a música “que preparaba a súa amiga Uxía Senlle”, a mesma que leu a carta de despedida escrita por Caamaño antes de finar, nunha homenaxe no cemiterio compostelán de Boisaca, e que vén de publicar o libro-disco ‘Indómitas’ na súa lembranza.

A partir do 2017, o labor de Begoña Caamaño recórdase co premio homónimo creado pola Deputación da Coruña para recoñecer a promoción da igualdade de xénero dende a cultura, e grazas á homenaxe da RAG están a xurdir numerosos formatos e publicacións, como a que está por vir coa recompilación dos seus textos xornalísticos, que rexistran a incalculable achega de Begoña Caamaño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620