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Evento europeo

Acelerando un nuevo FP de eólica marina en el evento del proyecto europeo Shorewinner en Ferrol

La jornada de este viernes en el Campus Industrial incluyó la visita a las instalaciones del CIFP Ferrolterra

Redacción
15/05/2026 22:46
El presupuesto total del proyecto es de 3.980.424 euros, de los que la UDC dispone de 329.915 euros
El presupuesto total del proyecto es de 3.980.424 euros, de los que la UDC dispone de 329.915 euros
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El proyecto Erasmus+ Shorewinner, dirigido a profesorado, alumnado de Formación Profesional –FP– y universitario, así como al tejido empresarial de la zona, celebró este viernes 15 un evento en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial. Con la coordinación en la UDC del profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, Félix Orjales, la cita incluyó la presentación del Centro de Excelencia de Formación Profesional de España –CoVE–.

La jornada también abrió una mesa de debate y análisis de las energías renovables marinas, que contó con la participación del gerente de Negocio Internacional de Maisvento, Francisco José Cruz, y el HV Lead en Global Wind Service, José Luis García. Asimismo, las personas asistentes se trasladaron por la tarde al CIFP Ferrolterra, donde se les dio a conocer las capacidades del centro para la enseñanza en el sector.

Formación

El proyecto europeo Shorewinner (Southern European Community for Offshore Wind Energy) es una iniciativa de innovación docente que trata de desarrollar una comunidad internacional en la que cooperen cinco países distintos, con una gran potencialidad en el sector de la energía eólica marina en todos los casos, para impulsar la creación de un ciclo de FP que responda a las necesidades formativas de estos territorios y también a las demandas del mercado laboral.

Universidades, instituciones y empresas de Chipre, Grecia, Italia, Portugal y España se unen en el proyecto, liderado por el Instituto Politécnico do Porto, y forman la representación estatal la UDC, el Centro Tecnolóxico do Mar, la Consellería de Educación y la consultora Aquatera Atlántico. A estos se suman los CIFPs Ferrolterra y Valentín Paz Andrade, IES Universidade Laboral y Centro de Innovación Docente de FP Eduardo Barreiros.

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