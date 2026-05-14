Rey Varela sitúa en junio el final del primer tramo de la reurbanización de la calle Rubalcava

Buena parte de las canalizaciones y servicios ya están terminados Daniel Alexandre

Las obras de reurbanización de la calle Rubalcava avanzan, a juicio del alcalde, José Manuel Rey, según el calendario establecido. Así lo aseguró este mediodía durante una visita a las obras en compañía de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez, en la que situó el final de los trabajos del primer tramo –que no la totalidad de la fase 1– a lo largo del próximo mes de junio.

De este modo, tras escuchar una breve descripción de las características del proyecto por parte de la redactora del mismo, el regidor ferrolano tomó la palabra, agradeciendo a la representante autonómica su colaboración durante el presente mandato para impulsar obras estratégicas para la ciudad. En este sentido, Rey Varela recordó que la urbanización de este vial es una de las 20 intervenciones incluidas dentro del convenio firmado con el departamento que dirige Martínez Allegue, mediante el cual la Xunta sufraga el 75% de los trabajos.

Ejecución

En el caso concreto de la mencionada primera fase, la iniciativa está valorada en 1,5 millones de euros, de los que el gobierno gallego aportará 1,1. “Estamos no punto de encontro de dous barrios moi importantes para esta cidade, A Magdalena e Canido”, aseveró el alcalde, en referencia a la intersección de Rubalcava con Doutor Fleming, donde se iniciaron los trabajos, señalando al mismo tiempo que, en virtud del mencionado acuerdo, se está desarrollando este “punto de unión” en ambas zonas mientras que en la segunda, casi en paralelo, se va a ejecutar en breves la reforma de Pérez Parallé, también cofinanciada a través de este convenio.

Comparecencia del alcalde y la conselleira de Vivenda Daniel Alexandre

“Esta mellora da cidade é compartida”, afirmó Rey Varela, poniendo en valor la colaboración entre administraciones de cara a impulsar tanto los proyectos de “rexeneración urbana” como actuaciones de mayores dimensiones, como la ‘Cidade do Deporte’ y ‘Abrir Ferrol ao Mar’. En cuanto al caso concreto de Rubalcava, el regidor insistió en que se trataba de una obra muy demandada y necesaria, no solo por los problemas que acumulaba y “as queixas” de los vecinos, sino porque se trata de una de las principales vías de salida del centro de la urbe. Las mayores complicaciones, apuntó, surgieron en la renovación de las canalizaciones –afirmando que era una etapa ya completada y que su objetivo es que las nuevas duren 100 años–, por lo que, una vez resueltas, el resto de la actuación será mucho más rápida –concretamente el pequeño tramo entre María y Sol y el más grande, de esta última a Doutor Fleming–.

Por su parte, Martínez Allegue también puso en valor el convenio firmado entre ambas instituciones, asegurando que las actuaciones contempladas “permitirán impulsar aínda máis ese desenvolvemento económico e social e o embelecemento desta fermosísima cidade”. En relación a la intervención en la calle Rubalcava, la representante autonómica también incidió en que una parte fundamental de la misma radica “no que non se ve”, recordando que todas las canalizaciones y servicios pasarán a estar soterrados, mejorando la estética del vial. De igual forma, la conselleira reconoció que las obras de este tipo suponen una molestia para los vecinos, disculpádose por ello con los afectados, aunque defendiendo, al mismo tiempo, que el resultado “merecerá á pena” –recordando, igualmente,, que A Magdalena fue declarado BIC hace tres décadas, por lo que su mejora estética también es importante.

Vivienda

Aprovechando su visita a las obras, la responsable autonómica abordó otra de las vías de actuación de su Consellería en la ciudad naval: la construcción de viviendas de titularidad pública en el polígono residencial de O Bertón. “Temos agora en execución dous edificios, estamos a piques de adjudicar as obras doutros tantos e estamos a valorar as ofertas de dous máis”, afirmó María Martínez, asegurando que, antes de que termine el mes de julio, estarán adjudicados todos los trabajos en el área.

En cuanto al Plan Rexurbe, a raíz de la licitación de los controles de calidad de dos domicilios en la calle San Francisco, la conselleira señaló, a preguntas de la prensa, que la Xunta hará entrega “en breve” de varias de las viviendas que ya están adjudicadas, “e mentres seguimos cos contratos en licitación”. En este sentido, Martínez Allegue reconoció que era “máis complicado” trabajar en entornos históricos como A Magdalena en comparación con O Bertón por sus dificultades logísticas, pero que “pasiño a pasiño seguimos revitalizando a cidade”. En cualquier caso, la representante rechazó categóricamente que hubiese dificultades a la hora de obtener licencias por la falta del Plan Especial de Ferrol Vello, afirmando que “a colaboración e a coordinación entre ambas administracións é total”.

Finalmente, el alcalde volvió a tomar la palabra para aclarar que la licitación de la segunda fase de Rubalcava se realizará una vez concluya la primera, apuntando que “temos un gran volume de proxectos” y que, por ello, ahora es el momento de comenzar a “pechalos” antes de iniciar otros nuevos.