Navantia firma un acuerdo marco con Kongsberg para el mantenimiento de las F-310

Representantes de ambas empresas tras la firma del convenio Cedida

La empresa pública Navantia anunció esta mañana la firma de un acuerdo marco con la empresa noruega Kongsberg Naval Services para ofrecer servicios de soporte, diseño y tecnología, así como trabajos de modernización de las fragatas de la serie ‘Fridtjof Nansen’ (F-310), fabricadas en Ferrol entre los años 2003 y 2011. La rúbrica de este convenio tuvo lugar ayer miércoles en la ciudad de Bergen, participando en el acto, en calidad de cliente final, la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA).

Según explicó la compañía española, a través de este pacto Kongsberg actuará como contratista principal, mientras que Navantia tendrá un rol de soporte como “diseñador, integrador y constructor original”. En este sentido, la empresa pública ejercerá tanto un papel de asesoramiento y transmisor de conocimiento, como uno más activo, en trabajos “de modernización y evolución técnica de los buques”, de cara a “garantizar su disponibilidad operativa y su adaptación a las futuras necesidades” de la Armada.

Asimismo, desde la empresa naval se ha recordado que este es el tercer contrato que firma relativo a esta serie de fragatas, siendo el primero uno de soporte técnico hace trece años –y que sigue en vigor– y otro sobre potenciales modificaciones de gran calado y actualmente en ejecución, ambos con la NDMA. Por último, Navantia también señaló que esta “continuidad contractual” es una muestra de la “confianza sostenida” del Ministerio de Defensa de Noruega en el grupo público español como “socio de referencia” dentro de este sector.