La sala Curuxeiras acogió una jornada sobre emprendimiento en el mar organizada por AJE

Un momento de la celebración en la sala Curuxeiras EC

La sala Curuxeiras del puerto de Ferrol acogió este jueves una jornada divulgativa sobre el emprendimiento en el sector del mar organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra.

La cita, que sigue la estela de iniciativas similares impulsadas por la entidad patronal en los últimos años para fomentar la cultura emprendedora en la comarca, contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que puso en valor el potencial de la ría de Ferrol a la hora de generar empleo y atraer talento a través de iniciativas empresariales innovadoras. Este foro de diálogo, asimismo, tuvo como eje central la ponencia de Brais Merino, asesor de transformación digital, y Begoña Serra, coordinadora de oficinas de la plataforma autonómica ES·MAR, que compartieron sus experiencias con este recurso de apoyo al sector de un modo dinámico y práctico.

De igual modo, como ya es habitual en esta clase de eventos, la jornada concluyó con un ágape y una sesión de ‘networking’ para “continuar coa conversa dun modo máis distendido”.