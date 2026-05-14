Juzgarán a un entrenador y a un espectador por insultos contra la árbitra en un partido de menores

La Audiencia Provincial pasa a ser el órgano competente AEC

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha acordado abrir juicio oral contra un entrenador y un espectador de un partido de fútbol de menores por “atentar contra la integridad moral” de la árbitra que dirigía el encuentro con comentarios dirigidos a “menoscabar su dignidad por razón de su orientación o identidad sexual”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicó este jueves, en el auto en el que da por finalizada la investigación de los hechos, que estos ocurrieron el 12 de enero de 2025 en el área de Ferrol, cuando la colegiada “fue increpada durante el partido por varias personas, particularmente por el entrenador de uno de los equipos”.

La resolución del magistrado afirma que el técnico, al ser expulsado, “se dirigió a ella con frases como puta bollera de mierda y otras similares” y señala que un espectador, durante el duelo deportivo, “también se dirigió en varias ocasiones a la citada colegiada en similares términos”.

“Dirigieron las frases o palabras ante todos los presentes en el lugar, con intención de lesionar su dignidad por razón de orientación o identidad sexual, constituyendo un trato degradante hacia su persona que atentó contra su integridad moral”, se destaca en el texto, que confirma que la Audiencia de A Coruña pasa a ser órgano competente para conocer y juzgar la causa.

El auto, contra el que no cabe recurso, formula la acusación contra ambas personas por sendos delitos “cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con dos delitos contra la integridad moral”