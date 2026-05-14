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Ferrol

Jaime Antón Viscasillas | “A Patiño, el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan les habría gustado ‘Abrir Ferrol al mar’”

Jurista y doctor en Historia es el responsable del Servicio de Historia y Cultura del Museo Naval de Ferrol y un entusiasta de la provechosa relación entre la ciudad y la Armada

Marta Corral
Marta Corral
14/05/2026 05:00
Museo Naval visita a la expo 300 años del departamento Marítimo del Norte
Jaime Antón, este miércoles, en el Museo Naval de Ferrol
Daniel Alexandre
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Jaime Antón Viscasillas es un apasionado de su trabajo, donde cada día sube a bordo de los grandes navíos de la historia a través de documentos, planos, óleos y los cientos de objetos que atesora la entidad museística decana de la urbe. Un Museo Naval que conoce al dedillo y que no se cansa de divulgar como “un icono de Ferrol”. 

¿Hasta qué punto fue relevante para Ferrol que Felipe V situase aquí uno de los tres departamentos marítimos? 

Fue un hito histórico. Cambió por completo el desarrollo de este enclave, que pasó de ser una villa medieval marinera, con muy poca población, a convertirse, a finales del siglo XVIII, en la urbe más grande de Galicia con casi 30.000 habitantes. Además, hizo posible que en Ferrol se reuniese mucho talento de gentes de toda España que vinieron a construir el Arsenal y los barcos, y que constituyeron la nueva población. 

Ya anteriormente, en el siglo XVI, venían a fondear los navíos de la Corona para pertrecharse, hacer mantenimiento... 

Había varada de buques. De hecho, en los antiguos hornos de Neda se cocían las famosas galletas para la navegación. La Armada fondeaba en la ría, donde había unas pequeñas gradas para la reparación. Realmente, la creación de los grandes puertos y arsenales surge a finales del XVII y principios del XVIII, con las ideas de modernidad, de plaza fuerte, de defensas costeras... Por eso se construyen tantos fuertes también en la Costa Ártabra... Ferrol se convirtió en una ciudad ilustrada, con mucha categoría intelectual, académica, militar... y eso fue trascendental en nuestra historia hasta el momento actual. 

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Después de unos años en los que la presencia de la Armada era menguante aquí, en los últimos tiempos está volviendo a recuperar mucho peso... 

La Armada está renaciendo en Ferrol. Empezando por las obras que están en marcha, que cambiarán la fachada marítima de Caranza hasta el puerto y suponen una inversión multimillonaria que también está dando mucho trabajo a empresas. Recuperarán, además, parte de lo que era el antiguo foso y nos dará una nueva visión como una ciudad más atractiva. 

¿Cree que a José Patiño, el Marqués de la Ensenada, Jorge Juan y otros tantos que diseñaron Ferrol les gustaría el proyecto? 

Estarían de acuerdo y les habría gustado porque ellos fueron muy innovadores y muy reformistas en su momento, muy pioneros. Cambiaron el futuro de la ciudad y de España y ‘Abrir Ferrol al mar’ también cambiará la trayectoria de lo que ha sido esta base naval. 

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