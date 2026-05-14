El universo de la poesía y los relatos invaden el Área Sanitaria de Ferrol en un día especial

Un momento del acto celebrado ayer en el que se entregaron los premios Daniel Alexandre

La biblioteca del Área Sanitaria de Ferrol convocó, como en pasadas ediciones, su Concurso de Microrrelatos y Poesía para celebrar así, de forma conjunta, el Día del Libro y el de las Letras Galegas. Se trata de un certamen dirigido a todas las personas que trabajan en esta demarcación y que organizan de forma conjunta el espacio de lectura, la Subdirección Xeral de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía y la Asociación Deportivo Cultural (Adecasfe).

El salón de actos del hospital Arquitecto Marcide acogió la entrega de premios, que este año, con motivo del 50 aniversario del centro hospitalario, fue más especial que en otras ediciones, contando para ello con la presencia del escritor ferrolano Guillermo Llorca, que presentó su trilogía ambientada en la ciudad naval de los años 50: ‘Cuando estalló la noche’, ‘La noche decisiva’ y ‘Espía errante’. Llorca habló del proceso creativo de sus novelas, de su búsqueda de documentación, así como de las labores de investigación realizadas para poder dar forma a esta serie literaria.

Celebración del Día del Libro y de las Letras Galegas Daniel Alexandre

Entre los tres trabajos literarios presentados al certamen convocado por la biblioteca del Área Sanitaria, los ganadores en esta ocasión fueron Soraya Casal Soto, en el ámbito de la poesía con su obra ‘Nordés’, y María Begoña Hermida Parada, por su microrrelato ‘Conversa'.

Se estableció un premio por categoría compuesto por un lote de libros, entre los que se encuentra la trilogía de Guillermo Llorca. Como indicaron desde la organización, la de este año “é a edición máis numerosa e con moita calidade e empate de puntos”, razón por la cual nombraron también a dos finalistas por categoría: Mónica Castro y Magdalena Suárez, en poesía, y Hortensia Álvarez y Pedro Manuel Beira, en microrrelato.

Público del acto Daniel Alexandre

Tal y como se establecía en las bases, podían participar todos los profesionales del área que desarrollan su actividad en centros de salud, puntos de atención o centros hospitalarios del complejo.

Las obras presentadas se valoraron de acuerdo con criterios de creatividad, mensaje que aportan los textos y originalidad de los mismos.

Música coral

La celebración estuvo amenizada por la Coral Polifónica del Área Sanitaria, que forma parte de la asociación cultural (Adecasfe). Una entidad poco habitual en otras demarcaciones que remarca el carácter “social, e colectivo dos e das profesionais”, indicaron desde la Xerencia.

La formación, dirigida por David Martín, escenificó dos piezas: ‘Alalá de Muxía’ y ‘Cantioga de Camariñas’. Para poner el broche a la jornada cantaron también el Himno Galego.