El Museo de Historia Natural acoge una charla sobre el mundo de las briófitas, las primeras plantas que habitaron la tierra

Las charlas naturalistas de la SGHN están subvencionadas por la Diputación Daniel Alexandre

El auditorio del Museo de Historia Natural de Ferrol acoge esta tarde una de sus habituales charlas. En esta ocasión la ponente es la bióloga y doctora en Medio Ambiente e Recursos Naturais de la USC, Teresa Boquete Seoane, quien profundizará en la charla: ‘O bosque en miniatura: o fascinante mundo das briófitas’, sobre estas plantas, el grupo más antiguo que existe en la actualidad.

Explican desde la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) que esta especie apareció por primera vez hace unos 500 millones de años, "cando a vida comezaba a colonizar a terra, e preceden a todas as plantas e animais terrestres que coñecemos hoxe", explican.

Indican desde la organización que el pequeño tamaño de estas plantas hace que a menudo pasen desapercibidas, "pero desempeñan funcións ecolóxicas fundamentais, como a retención de auga, a fixación do carbono e o nitróxeno atmosféricos e a formación do solo".

Con respecto a la bióloga que ofrecerá la charla, Teresa Boquete, desde la SGHN recuerdan que realizó su tesis doctoral sobre el uso de los musgos terrestres como biomonitores de la contaminación del aire. Tras estancias en Estados Unidos, Italia y varios puntos de España, en la actualidad es investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid.