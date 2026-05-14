El grupo Cool Farms, candidato a los galardones Galicia Alimentación 2026 de Clusaga

La gala de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 11 de junio Jorge Meis

El grupo Cool Farms, conocido originalmente como Horticina, participará como candidato en la categoría de ‘Iniciativas del sector alimentario’ en la edición 2026 de los premios Galicia Alimentación que organiza la entidad Clusaga. Tal y como detalló la compañía, con gran presencia en los municipios de Cerdido y San Sadurniño, estos premios buscan reconocer “a empresas, productos e iniciativas que destacan por su capacidad de innovación, calidad, proyección y sostenibilidad”, que en este caso se centraría en su modelo productivo y su trabajo en favor de la descarbonización.

En este sentido, desde la firma se señaló que, a día de hoy, uno de sus principales activos en la comunidad es la finca Horticina Berries, en San Sadurniño, donde se explota el arándano y otras bayas. Así, destaca que su participación en estos galardones “refuerza el compromiso de la compañía con un modelo agroalimentario más innovador, sostenible y conectado con el territorio.

Inicio de la campaña

Un aspecto que destacó Cool Farms es que estos premios coinciden justamente con el inicio de la campaña de recogida del arándano –durará hasta septiembre–, una época especialmente relevante precisamente por su impacto en el empleo de la comarca. A este respecto, el grupo hizo hincapié en que, tan solo en Galicia, cada temporada se generan sobre 500 empleos directos “vinculados a labores agrícolas, de recolección y operativas de campo”.

Respecto a los galardones, desde Clusaga se detalló que el plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 8 de mayo, mientras que la gala de entrega de premios tendrá lugar el 11 de junio en Santiago de Compostela.