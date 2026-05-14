El crucero de lujo ‘Scenic Eclipse’ causa expectación en su escala en Ferrol rumbo a Reino Unido

Crucero Scenic Eclipse en Curuxeiras Daniel Alexandre

Aunque su entrada estaba prevista para el mediodía el 'Scenic Eclipse' se encuentra desde la mañana de este jueves en el puerto ferrolano, donde permanecerá hasta bien entrada la tarde.

Este crucero supone el segundo de los que llegan a Ferrol en este mes de mayo, tras el ‘Fram’, que arribó el pasado día 3. Esta misma semana estaba prevista la llegada del ‘Ambition’ –que finalmente no hará escala en la ciudad– y el domingo volverá a este puerto el ‘SH Diana’, que ya visitó Ferrol en anteriores ocasiones.

Cancelada la escala en Ferrol del crucero retenido en Burdeos por un brote de virus gástrico Más información

Pero el de este jueves no es el crucero al uso que suele llegar al muelle local, el ‘Scenic Eclipse’, conocido porque ya entró en ocasiones anteriores en la ría, lleva a bordo 133 cruceristas, atendidos por 188 tripulantes y cuenta con una ‘silueta’ muy diferente al tradicional crucero, por lo que casi se le considera un megayate de lujo.

Pero no es su forma lo que más llama la atención. Teniendo en cuenta que el precio del pasaje más asequible supera los 13.800 euros, no es de extrañar que entre sus contenidos se encuentren suites con balcón privado, servicio de mayordomo personalizado u ofertas gastronómica de alto nivel. El crucero dispone de dos helicópteros, un submarino propio —el Scenic Neptune— y una flota de embarcaciones Zodiac para expediciones en destinos extremos, ya que es un buque que realiza expediciones hasta en la Antártida.

Tras hacer escala en Ferrol procedente de Vigo y, antes, de Lisboa, continuará ahora su travesía por Avilés, Bilbao, Pasaia, Burdeos, Concarneau y las islas Scilly, en Reino Unido (su destino final es Dublín).