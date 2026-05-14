Defendida en el Campus Industrial la primera tesis de doctorado en Relacións Laborais

Jakson Renner, Mª Dolores Fernández, Javier Montañés y Moisés García Cedida

El aula magna de la facultad de Ciencias do traballo del Campus Industrial de Ferrol acogió esta semana la defensa de la primera tesis doctoral en Relacións Laborais e Recursos Humanos, defendida por Javier Montañés Sánchez, y que tienen como título ‘Los sistemas de trabajo de alto rendimiento en el sector turístico: variables de la Black Box y su impacto en el absentismo, la rotación, la productividad y la accidentabilidad laboral’.

En su trabajo de investigación, que ha obtenido la calificación de sobresaliente y está a la espera de saberse si será también ‘Cum laude’, el autor profundiza en uno de los problemas centrales en la gestión de los Recursos Humanos: comprender cómo los Sistemas de Trabajo de Alto Rendimiento (STAR) influyen en los resultados organizativos y en la experiencia de los trabajadores y trabajadoras en el turismo, un sector muy caracterizado por su alta rotación, su estacionalidad y por su fuerte dependencia del capital humano. El objetivo de esta tesis pasaba por analizar la relación entre los STAR y los indicadores ARPA (Absentismo, rotación, productividad y accidentabilidade) desde la perspectiva del trabajador.

La tesis doctoral estuvo dirigida por la profesora de la Facultad de Economía e Empresa, María Dolores Fernández Sánchez, y por el profesor de la Facultad de Turismo, Jakson Renner Rodrigues Soares, ambos integrantes del Grupo de Investigación en Experiencia Turística da Universidade da Coruña (UDC).

El tutor de este trabajo de investigación fue el profesor de la Facultad de Ciencias do Traballo e investigador individual, Moisés Alberto García Núñez.