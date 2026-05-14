Cancelada la escala en Ferrol del crucero retenido en Burdeos por un brote de virus gástrico

El ‘Ambition’ haciendo escala en el puerto de Curuxeiras en abril de 2025 Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de confirmar que finalmente la escala del 'MS Ambition', el crucero confinado en el puerto francés de Burdeos por un brote de virus gástrico, ha sido cancelada. El navío, procedente de Brent y con parada programada para el sábado 16 en el muelle de Curuxeiras, iba a ser el cuarto de una de las temporadas más bulliciosas de los últimos años. De hecho, esta etapa de su viaje -tras la urbe naval visitaría Gijón- seguía en los planes de la compañía hasta esta misma mañana, siendo anunciada la suspensión poco antes del mediodía.

El 'MS Ambition', que forma parte de la flota de Ambassador Cruises desde 2022 tras pasar unos años en el catálogo de Aida, una de las compañías con mayor presencia en Ferrol, tiene programada una visita más a la ciudad durante el presente 2026, concretamente el 7 de noviembre. Se trata de un crucero de tamaño grande, con capacidad para 1.700 personas -unos 1.200 pasajeros más la tripulación- y una eslora de 216 metros, situándolo como el sexto en dimensiones del año, aun siendo 100 metros inferior a los 'Mein Schiff' 1 y 7.

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, apeló a "non extender o alarmismo a temas tan serios como son o sanitario", rechazando profundizar más en la situación al tratarse de una escala ya cancelada.