Avanza el proyecto para dotar de órgano definitivo a la concatedral de San Xiao

En la fotografía se observa el órgano donado por el artista que se encargará de hacer el definitivo, valorado en 205.000 euros DMF

La Asociación de Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol continúa avanzando en su objetivo de dotar a la concatedral ferrolana de un órgano. En las últimas semanas, la entidad ha intensificado su actividad institucional y social para impulsar el proyecto.

Entre las acciones desarrolladas, destaca un encuentro mantenido con la Xunta de Galicia, a través del Director Xeral de Turismo. Asimismo, la asociación ha promovido reuniones con empresarios de la comarca para presentar la iniciativa y fomentar su implicación mediante el mecenazgo. Paralelamente, el proyecto ha sido difundido en distintos medios de comunicación locales con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre su alcance.

Más de 14.000 euros

Fruto de este trabajo, la campaña de mecenazgo ha alcanzado ya los 14.100 euros, mientras que la asociación cuenta actualmente con 147 socios. Próximamente se celebrará la Asamblea General, en la que se ratificarán los cargos y se programarán nuevas actuaciones.

En este contexto, está prevista la celebración de un nuevo concierto gratuito de órgano en la concatedral de San Julián, que incluirá una Fila cero destinada a la recaudación de donativos.

Micromecenazgo

Como ya se ha informado, el instrumento que se pretende adquirir tiene un coste de 250.000 euros. Para facilitar la colaboración, se ha habilitado un sistema de aportaciones con distintas categorías: los donantes que contribuyan con entre 250 y 500 euros recibirán un diploma de Categoría Bronce; entre 501 y 1.000 euros, Categoría Plata; entre 1.001 y 5.000 euros, Categoría Oro; y más de 5.000 euros, Categoría Platino. Además, todos los donantes que apadrinen un tubo serán inscritos en el Libro del Órgano, que recogerá de forma permanente su contribución.

Para quienes deseen colaborar con aportaciones de menor cuantía o de forma anónima, existe la posibilidad de realizar una donación única o suscribirse con una aportación anual. El número de cuenta habilitado es el ES58 2080 0200 4630 4017 2122, a nombre de la parroquia y de la asociación.

Todos los donativos cuentan con desgravaciones fiscales en el IRPF —o en el Impuesto de Sociedades en el caso de personas jurídicas—, permitiendo deducir el 80 % de los primeros 250 euros donados y el 40 % del importe restante.

Al hilo de esta iniciativa, el pasado mes de marzo, el Centro Cultural Torrente Ballester acogía la presentación divulgativa del trabajo de investigación histórica sobre los órganos de la concatedral, a cargo de Carlos Fernández Bollo y organizada por la Asociación de Amigos del Órgano de la de San Julián de Ferrol.

Cesión temporal

Mientras el órgano definitivo no llega, el organero neerlandés Fokke-Rienke Feenstra, quien será el encargado de instalar el futuro gran órgano del templo, cedió uno provisional que se inauguró ya en el mes de enero.