Arranca la convocatoria para la contratación de socorristas para los arenales ferrolanos

La temporada de playas en Ferrol arrancará en menos de un mes AEIG

A poco más de un mes del inicio oficial del verano –y a 29 días del comienzo de la temporada estival–, el gobierno local de Ferrol anunció ayer la publicación de las bases de la convocatoria para la contratación de socorristas para los arenales ferrolanos. Como ya se hizo el pasado ejercicio, el Concello volverá a contratar a un total de 60 profesionales, de los cuales nueve serán coordinadores de casetas y uno de playas.

Cabe señalar que se trata únicamente de las directrices que regirán el procedimiento, que comenzará una vez se anuncie la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) –los aspirantes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar sus instancias a partir de ese momento–.

El servicio, detalló el gobierno local, se desarrollará a tiempo completo, es decir, con 40 horas semanales de trabajo distribuidas según “as necesidades organizativas”, incluidos fines de semana y festivos. Así, mientras que el coordinador de playas ejercerá su labor del 9 de junio al 21 de septiembre, el resto del personal lo hará del 12 al 18 de los mencionados meses.

En cuanto a los requisitos, que ya pueden consultarse en las bases, el Consistorio destaca que los aspirantes deberán ser mayores de 16 años, contar con una titulación de ESO o equivalente y estar inscritos en el Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, además de acreditar sus aptitudes físicas y psicológicas en las pertinentes pruebas. Estas últimas, asimismo, constarán de dos fases: una primera de concurso de méritos, no excluyente, y una segunda de oposición.

Al igual que en años anteriores, los exámenes consistirán en dos pruebas de natación –una de 200 metros con aletas y otra de 100 libre–, así como una de apnea, recogiendo un objeto del fondo de la piscina y trasladándolo 90 metros fuera del agua. Los tests para los puestos de coordinación se realizarán posteriormente entre aquellos interesados que completen los de carácter general.

La presentación de solicitudes se realizará mediante instancia a través del Rexistro Xeral del Concello.