Amancio Prada homenajea a Rosalía de Castro en el Jofre

Amancio Prada, en concierto Archivo

Un teatro Jofre a rebosar, con un aforo prácticamente al completo –entradas a la venta en el teatro y Ataquilla–, recibe este viernes, a las 20.30 horas, a Amancio Prada, que se subirá al escenario para convertir en canción los versos de Rosalía de Castro, tan solo un par de días antes de que se celebre el Día das Letras Galegas, que comenzó a conmemorarse precisamente coincidiendo con el centenario de la primera edición de ‘Cantares gallegos’.

Amancio Prada celebró en 2025, y continúa, los 50 años de su disco ‘Rosalía de Castro’, que ahora llega a Ferrol y que supuso para el cantante leonés el inicio de un camino hacia el corazón de la poesía de Rosalía de Castro.

Sus ‘Campanas de bastabales’, ‘Paseniño, paseniño’ o el imborrable ‘Adiós ríos, adiós fontes’ son temas que han formado parte durante toda la trayectoria de los conciertos de Amancio Prada.

El álbum marcó un hito en la historia de la música gallega, convirtiendo en canciones los versos cargados de “morriña”, emigración e identidad de un pueblo, transmitiendo todas estas emociones a distintas generaciones.

El concierto incluye la pureza de las primeras canciones pero también las relecturas actuales que demuestran una madurez y un diálogo íntimo con la poeta.

El Concello anima a participar en este “encontro coa memoria colectiva”.