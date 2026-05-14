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Ferrol

Alumnas del IES Catabois presentaron en Valencia su proyecto sobre reto energético

El centro ferrolano es uno de los 23 de toda España que participa en el Efigy Girls de la Fundación Naturgy

Redacción
14/05/2026 22:23
IES Catabois en el proyecto de Naturgy
Presentación del proyecto en CaixaForum Valencia
Cedida
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El equipo de alumnas de segundo de ESO del IES Catabois es uno de los 24 de toda españa que han tomado parte en el Efigy Girls, una iniciativa educativa de Fundación Naturgy dirigida a niñas desde 4º de Primaria hasta 2º de la ESO, orientada a fomentar las vocaciones Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y a acercar a las jóvenes a los retos presentes y futuros del ámbito energético y medioambiental.

En esta sexta edición –el centro ferrolano ya tomó parte en otras anteriores y este año es junto al IES de Carral el único gallego– el programa becó a estudiantes de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valencia, Canarias, Castilla La Mancha y Galicia, que trabajaron durante el curso escolar en proyectos para afrontar los retos energéticos y climáticos del futuro.

El desafío del IES de Catabois se centró en la construcción de robots para la gestión de huertos urbanos y la distribución de productos locales. Los equipos diseñaron autómatas que pueden cultivar, cosechar y distribuir alimentos de manera eficiente, promoviendo la agricultura urbana y la reducción de la huella de carbono en el proceso de distribución de alimentos.

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Por su parte, el otro centro gallego participante, el de Carral, presentó la construcción de robots que recogen plásticos flotantes en ríos, ayudando a limpiar el agua y a reducir la contaminación por plásticos en entornos acuáticos.

En la jornada de este jueves se clausuró la iniciativa escolar con un encuentro celebrado en CaixaForum Valencia, en el que las 164 niñas participantes dieron a conocer sus proyectos energéticos y ambientales desarrollados a lo largo del curso.

La jornada, con cerca de 300 asistentes entre los que se encontraban los familiares de las participantes, contó con la participación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá Verdet, así como con la asistencia de alcaldes de municipios afectados por la DANA de 2024

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