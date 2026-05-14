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Ferrol

Alumnado y profesorado de la Eudi despiden el cuatrimestre con su fiesta de San Pepe, en As Cabazas

Una comida de convivencia, actividades y música se desarrollaron durante toda la jornada del jueves

Redacción
14/05/2026 22:41
As Cabazas celebración de San Pepe
Celebración de San Pepe en As Cabazas
Daniel Alexandre
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 El alumnado y profesorado de la Eudi –Escuela Universitaria de Diseño Industrial– salió ayer del Campus para celebrar en As Cabazas su particular fiesta de San Pepe.

As Cabazas celebración de San Pepe
Jornada al aire libre
Daniel Alexandre

Desde primeras horas de la mañana, con desplazamiento de bus incluido, que partió de la ciudad a primeras horas de la mañana rumbo a Covas, y hasta bien entrada la tarde, más de un centenar de alumnado y profesorado celebró una jornada de convivencia, en la que no faltó la comida, bebida y música.

As Cabazas celebración de San Pepe
As Cabazas, celebración de San Pepe
Daniel Alexandre

Al desarrollarse en un espacio al aire libre, eso sí, con carpa incluida, también se llevaron a cabo actividades deportivas para pasar la jornada festiva.

As Cabazas celebración de San Pepe
El profesorado compartió mesa y mantel con sus alumnos y alumnas
Daniel Alexandre

La celebración sirvió además para despedir el cuatrimestre que está a punto de llegar a su fin.

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