Ferrol
Alumnado y profesorado de la Eudi despiden el cuatrimestre con su fiesta de San Pepe, en As Cabazas
Una comida de convivencia, actividades y música se desarrollaron durante toda la jornada del jueves
El alumnado y profesorado de la Eudi –Escuela Universitaria de Diseño Industrial– salió ayer del Campus para celebrar en As Cabazas su particular fiesta de San Pepe.
Desde primeras horas de la mañana, con desplazamiento de bus incluido, que partió de la ciudad a primeras horas de la mañana rumbo a Covas, y hasta bien entrada la tarde, más de un centenar de alumnado y profesorado celebró una jornada de convivencia, en la que no faltó la comida, bebida y música.
Al desarrollarse en un espacio al aire libre, eso sí, con carpa incluida, también se llevaron a cabo actividades deportivas para pasar la jornada festiva.
La celebración sirvió además para despedir el cuatrimestre que está a punto de llegar a su fin.