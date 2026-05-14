Alumnado y profesorado de la Eudi despiden el cuatrimestre con su fiesta de San Pepe, en As Cabazas

Celebración de San Pepe en As Cabazas Daniel Alexandre

El alumnado y profesorado de la Eudi –Escuela Universitaria de Diseño Industrial– salió ayer del Campus para celebrar en As Cabazas su particular fiesta de San Pepe.

Jornada al aire libre Daniel Alexandre

Desde primeras horas de la mañana, con desplazamiento de bus incluido, que partió de la ciudad a primeras horas de la mañana rumbo a Covas, y hasta bien entrada la tarde, más de un centenar de alumnado y profesorado celebró una jornada de convivencia, en la que no faltó la comida, bebida y música.

As Cabazas, celebración de San Pepe Daniel Alexandre

Al desarrollarse en un espacio al aire libre, eso sí, con carpa incluida, también se llevaron a cabo actividades deportivas para pasar la jornada festiva.

El profesorado compartió mesa y mantel con sus alumnos y alumnas Daniel Alexandre

La celebración sirvió además para despedir el cuatrimestre que está a punto de llegar a su fin.