Un total de dos empresas optan a las infraestructuras técnicas de las fiestas de San Ramón

Cada una de las compañías se presentó a uno de los lotes de la licitación AEIG

Un total de dos empresas han presentado sus ofertas en el proceso de licitación de las infraestructuras de producción técnica y de iluminación y sonido para las fiestas de San Ramón de Ferrol. De ello dio cuenta este miércoles el teniente de alcalde y concejal de Contratación, Javier Díaz, señalando que la fase de análisis de ambas propuestas comenzará la próxima semana.

En concreto, el edil señaló que una de estas compañías está optando al lote 1 –Servicios de producción–, valorado en 110.683 euros y que incluye todos los elementos necesarios para la celebración de los festejos, tales como los escenarios, el ‘back-stage’, plataformas para personas con movilidad reducida, aseos o vigilancia, entre otros; mientras que la segunda presentó una oferta para el lote 2, centrado únicamente en las infraestructuras de luz y sonido y con un coste de 113.031 euros.

Por otro lado, desde el Concello también se detalló que dos de los encargos anunciados recientemente, la ejecución del primer paquete de actuaciones de la última fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ –en el entorno del Auditorio– y la mejora del complejo deportivo Javier Gómez Noya de Caranza, ya se encuentran en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En ambos casos, el plazo de presentación de ofertas concluirá el próximo 8 de junio a las 23.59 horas. Desde el Concello se puso en valor la colaboración de la Xunta en la primera de estas obras, pues está cofinanciada por la Axencia Galega de Infraestruturas.