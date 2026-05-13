Últimos días para votar por los chefs de Bacelo para el certamen 'Mellor Cociñeir@ Galego'

Mar Lago y Álex Martínez, los cocineros de Bacelo, optan al galardón autonómico Daniel Alexandre

La cocina de Ferrol sigue ocupando un espacio de excelencia en el panorama gallego y así se ha constado en el transcurso del certamen ‘Cociñeiro/a Galego/a 2026’, tras situarse el restaurante de la ciudad Bacelo entre los cinco finalistas.

La cita encara su recta final con los últimos días de votaciones abiertas al público, pudiendo emitir un voto por el local preferido hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17 de mayo en la web www.galiciaforumgastronomico.com, donde ya se han registrado cerca de 5.000 votos, entre ellos el de Diario de Ferrol.

Este escaparate del talento emergente estrena este año periodicidad anual al celebrarse por primera vez fuera del marco del Galicia Fórum Gastronómico, el evento en el que nació en 2014 como indicador de la evolución de la cocina gallega y con el objetivo de premiar la labor de restaurantes “con menos de tres años de trayectoria, que apuesten por el uso de productos de proximidad, una cocina sostenible y la difusión de estos valores”, como indican los organizadores de la cita.

Así, como ya se ha publicado, entre los finalistas de esta ocasión se han colado los cocineros Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo. Junto a ellos se postulan también Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz, Lugo); Andrés Torreiro (D’Obra, Melide, A Coruña); Marcos S. Area (É Restaurante, Marín, Pontevedra), y Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra). Todos ellos fueron elegidos por un jurado formado por profesionales del sector.

Los chefs de los cinco establecimientos seleccionados deberán participar en la final cocinando ante el público en una gala prevista para el próximo 26 de mayo, a las 19.00 horas, en el Auditorio Mar de Vigo, donde se elegirá al ganador. Al igual que en anteriores ediciones, el premio se decidirá mediante un sistema mixto que combina, a partes iguales, el voto del público (que se emitirá hasta este domingo) y la valoración de un jurado profesional.

Los cinco restaurantes finalistas cocinarán ante el público en la gala final el próximo 26 de mayo en Vigo

El Premio Cociñeiro Galego cuenta con la colaboración de A Paisaxe (la Deputación da Coruña), la Xunta de Galicia a través de Agacal, Cervezas 1906 y el patrocinio de Gadis y Sammic.

En anteriores ediciones, los ganadores de la cita fueron Diego López (La Molinera, Lalín), Gorka Rodríguez (A Pulpeira de Melide, A Coruña), Jorge Gago (A Maceta, Santiago), Alén Tarrío (Pampín, Santiago), Moncho Méndez (Millo, A Coruña), Begoña Vázquez, (O Regueiro da Cova, en Verín), y Víctor Basante, (Arrueiro, en Laxe).