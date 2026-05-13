Trucos de magia y suelta de globos para celebrar el Día del Niño Ingresado en el CHUF

Un momento de la actuación del mago Martín Varela, durante la celebración del Día del Niño Hospitalizado en el Marcide ASF

Niños y niñas ingresadas en el CHUF vivieron ayer una jornada especial con motivo del Día del Niño Hospitalizado, que se conmemora el 13 de mayo. El mago de la comarca Martín Varela se acercó con tal motivo al aula hospitalaria del Marcide para entretener con varios de sus trucos a los pequeños que allí se encontraban, a los que también entregó regalos.

La jornada incluyó otras propuestas en el ámbito pediátrico, con profesionales realizando la habitual suelta de globos para conmemorar la efeméride.

Sociedad Española Pediatría

El Área Sanitaria de Ferrol se volcó con la celebración, sobre todo los profesionales de la planta de Pediatría, que se reunieron en la entrada principal del Marcide para, en grupo, lanzar los globos al aire.

No faltó la habitual suelta de globos para conmemorar la efeméride ASF

De este modo, personal del Área Sanitaria de Ferrol ha vuelto a sumarse a la iniciativa de la Sociedad Española de Pediatría en esta jornada, que surge en referencia a la Carta Europea de Derechos de los Niños Hospitalizados, aprobada por el Parlamento Europeo en mayo de 1986. El objetivo de la acción no es otro que sensibilizar a toda la sociedad y avanzar en el proceso de humanización de los hospitales infantiles, animando a celebrar este día lanzando los tradicionales “besos” en honor de todos los menores que están o estuvieron pasando por un proceso de hospitalización.

El deseo, precisan desde el Área Sanitaria de Ferrol, no es otro que homenajear a todos esos pequeños, a sus familias y a los profesionales de la salud que deben cuidar de ellos, así como a los diferentes voluntarios que les acompañan cada día para que su estancia en el hospital sea lo más agradable posible.

Profesionales de la unidad y niños disfrutaron de la actuación del mago Martín Varela ASF

Los niños vivieron así una jornada muy animada y divertida, disfrutando el momento más especial de mano de los trucos de Martín Varela, que aprovechó para acercarse al CHUF tras haber finalizado otra edición del festival ‘Porta Máxica’